РДК потроллил белгородского губернатора, намекнув, что операция продолжается

Как передает портал "Комментарии", бойцы "Русского добровольческого корпуса" потроллили губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который поспешил заявить, что все "группы диверсантов" были уничтожены или оттеснены на территорию Украины. Бойцы "РДК" записали видео, в котором продемонстрировали, что они и их военная техника все еще на территории России.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Как заявили бойцы в телеграмм-канале подразделения, ставленник Путина в Белгородской области в своих отчетах о "прорыве" хвастался, что едва не лично уничтожил десятки бронетранспортеров MaxxPro. В "РДК" показали свою технику и с юмором намекнули, что Гладков снова сказал неправду, чтобы показать Кремлю, что он на отлично справился с поставленной задачей.

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"И в отношении десятков уничтоженных лично губернатором Гладковым MaxxPro. Ну, вы поняли", — отметили в РДК, опубликовав ролик с техникой в посадке.

Отметим, прошло больше двух суток после рейда противостоящих путинскому режиму бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ). В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что эта операция стала неожиданностью для граждан РФ – и вызвала панические реакции. А тут еще и в ночь на 23 мая в самом Белгороде "прилетело" в здание ФСБ. Что можно сказать о происходящем на данный момент? Как себя станет вести Кремль? Следует ли считать, что его башни зашатались? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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