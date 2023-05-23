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В британской разведке рассказали, как РФ использует события в Белгородской области

В Минобороны Великобритании считают, что РФ использует события в Белгородской области для продвижения версии о "жертве войны"

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны Великобритании считают, что Россия использует последние инцидента на своей границе для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, как РФ использует события в Белгородской области

Белгород. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отметили, что в период с 19 по 22 мая 2023 года российские силовые структуры, вероятно, вступили в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах в Белгородской области. В ведомстве отметили, что российские антирежимные группировки взяли на себя ответственность за эти события.


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"Самый серьезный инцидент произошел в районе города Грайворон. Кроме перестрелок из стрелкового оружия, в районе инцидентов увеличилось количество обстрелов с беспилотников и косвенных огневых атак. Россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности", – говорится в сводке.

Британские аналитики констатировали, что Россия сталкивается со все более серьезной многоаспектной угрозой безопасности в своих приграничных регионах: потери боевых самолетов, нападения с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и прямые партизанские действия.

"Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой в войне", – заявили в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ) стал неожиданностью для граждан РФ и вызвал панические реакции. В итоге россияне начали паниковать из-за того, что происходящее в Белгородской области может переброситься на другие регионы РФ. В частности, люди критиковали власти за то, что те не могут обеспечить их спокойствие, а также за неспособность укрепить границу. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1660884230174560256
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