Почему Бахмут становится ловушкой для россиян – все ли задачи выполнил город-крепость

Аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают продвижение представителей ЧВК "Вагнер" вглубь города-крепости – Бахмута. Тем временем главарь "вагнеровцев" – Евгений Пригожин, сообщил, что выводит свои подразделения с позиций в тыловые лагеря. Он также подчеркнул, что заявленные Путиным цели т.н. "специальной военной операции" обернулись для России не просто провалом, а сработали с точностью наоборот, сделав украинцев самой известной нацией в мире, да еще и невероятно милитаризированной. О чем говорят эти заявления? Что показали бои за Бахмут и Донбасс, чем они в итоге обернутся для "освобождающих" (уничтожающих) их российских оккупантов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Бахмут из символа неслучившейся победы может стать для россиян еще и символом сокрушительного поражения

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

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И на этом фоне начаты еще и наши тактические контрнаступательные операции, которые создают условия для полуохвата Бахмута и находящейся там группировки противника ("вагнеровцев" или тех, кто может прийти им на смену, учитывая намерение Пригожина вывести оттуда своих наемников)". "Отдельные успехи "вагнеровцев" в районе Бахмута – это скорее последний подобный "победный" писк агрессора в этой войне. Они пробивали там буквально лбом (снарядами, "пушечным мясом") квартал за кварталом. И то, так и не сумели взять город-крепость полностью под контроль. Остаются еще очаги защиты в районе "Самолет", в ряде других мест

По словам генерала, прямая угроза полуокружения или полного окружения в Бахмуте заставляет противника нервничать. Ведь он начинает чувствовать, что, забравшись в разрушенный город-крепость, фактически попал в ловушку. Что наши огневые средства (ракетные, артиллерийские, минометные) могут уничтожить там всех захватчиков, учитывая, что мирного населения на месте многомесячных сражений, похоже, не осталось.

"Поставки нам дальнобойных ракет еще более упрощают задачу. В итоге Бахмут из символа неслучившейся победы может стать для россиян еще и символом сокрушительного поражения. Создавая ситуацию перелома, когда наши оборонительные операции начнут переходить в контрнаступательные, а на определенных участках фронта – и в наступательные", – констатирует Николай Маломуж.

Именно в Бахмуте нам удалось фактически уничтожить ЧВК "Вагнер"

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

"У нас зачастую неправильно, скажем, – по-пропагандистски – ставятся вопросы, из-за чего искажается и смысл ответов на них. Типа – "кто сейчас контролирует Бахмут", "смогли ли мы его отстоять?". На самом деле, сам по себе Бахмут, его удержание не может быть целью наших действий. Циничная, но реальная цель войны – убить как можно больше живой силы противника, чтоб он не мог захватывать нашу территорию и, соответственно, убивать нас. Только с этой точки зрения нужно рассматривать эффективность всех военных операций. А Бахмут – это укрепрайон, который мы после полномасштабного российского вторжения, с 20-х чисел февраля 2022-го активно готовили к обороне. И благодаря этому, он позволял и продолжает позволять нам эффективно уничтожать противника ".

Эксперт обращает внимание, что, согласно классической военной науке, потери наступающей стороны в 3-5 раз больше, чем у обороняющейся. Соответственно, находясь в городской застройке, домах, подземных городских коммуникациях, в промзоне, и имея при этом тыл, у нас были преимущества перед россиянами в возможностях их уничтожения. И мы это преимущество использовали.

Нам удалось уничтожить мобилизационные возможности "Вагнера". Потому что за месяцы штурмов Бахмута все увидели, как эта компания воюет. "Мясные штурмы" будут теперь клеймом на этой ЧВК. И вряд ли кто-то захочет туда идти, как было, допустим, еще 10 месяцев назад. Кроме того, уничтожено немало представителей российской регулярной армии, прикомандированных к "Вагнеру". Плюс – истощив противника в Бахмуте, мы не дали ему продвинуться дальше. Не останови мы россиян в Бахмуте, они бы уже стояли под Константиновкой, Славянском и Краматорском", – подчеркивает Сергей Гармаш. "Нам удалось фактически уничтожить ЧВК "Вагнер". Сам Пригожин это признал

Также, отмечает он, мы выиграли время на получение оружия и обучение наших военных для подготовки к масштабным наступательным действиям.

"В общем, на мой взгляд, мы решили все задачи, которые стояли перед операцией обороны Бахмута", – резюмирует эксперт.

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