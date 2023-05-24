Сколько бригад нужно ВСУ для окружения Бахмута – почему следующие недели будут решающими

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Кравцев Сергей
В то время, как россияне заявляют, что з Бахмутом вопрос закрыт, ведь город оккупирован русскими, в Украине намекают, что все только начинается и самое худшее для россиян на этом направлении еще впереди. Так ли это? Могут ли ВСУ полностью окружить Бахмут, в который зашли оккупанты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что украинским военным вполне реально взять Бахмут в кольцо, но это может произойти только в том случае, если будут переброшены дополнительные силы и подвезены вовремя боеприпасы. Идти в лобовые атаки – не лучший вариант для ВСУ. Необходимо рассматривать и реализовывать асимметричные действия. Генерал просчитал, что нужно еще примерно пять бригад.
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На вопрос, может ли противник стереть Бахмут с лица земли массированными бомбардировками, генерал заметил, что от города уже и так остались одни руины.
Военный эксперт Сергей Згурец в своей авторской колонке для "Эспрессо" высказал мнение, что следующие недели станут решающими на бахмутском направлении для РФ.
Эксперт считает, что для "вагнеровцев", которые так хвастались захватом "Бахмута", этот город-крепость, как и говорил Сырский, превращается в мышеловку, которая уже закрывается.
Он добавил, по самому оптимистичному сценарию есть возможность взять под огневой контроль одну из трасс, которая обеспечивает Бахмут. Ловушка для РФ может закрыться и с тыла. В комплексе это приближение к тактическому окружению.
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