Пригожин в очередной раз выводит "вагнеровцев" из Бахмута

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Основатель и финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня снова снялся в мини-ролике, в котором в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пригожина.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Евгений Пригожин записал 3-минутный ролик, в котором обсуждает так называемый "выход" из города, демонстративно призывает своих боевиков не спешить и выводить по одной единице техники.
Пригожин рассказывает, что его "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ. Также он говорит, что часть самых опытных "вагнеровцев" останется в Бахмуте, чтобы помочь кадровым военным российской армии.
Интересно, что ранее Пригожин уже в такой же форме через видеопослание анонсировал выход его боевиков из Бахмута до 10 мая. Тогда причиной таких действий называлась нехватка боеприпасов.
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.
Обсуждения
Новости