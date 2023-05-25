Пригожин в очередной раз выводит "вагнеровцев" из Бахмута

Основатель и финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня снова снялся в мини-ролике, в котором в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", — заявил Пригожин.

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Евгений Пригожин записал 3-минутный ролик, в котором обсуждает так называемый "выход" из города, демонстративно призывает своих боевиков не спешить и выводить по одной единице техники.

Пригожин рассказывает, что его "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ. Также он говорит, что часть самых опытных "вагнеровцев" останется в Бахмуте, чтобы помочь кадровым военным российской армии.

Интересно, что ранее Пригожин уже в такой же форме через видеопослание анонсировал выход его боевиков из Бахмута до 10 мая. Тогда причиной таких действий называлась нехватка боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.



