Битва за Бахмут еще не закончена: где продвигаются ВСУ

Украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута. Также активные бои продолжаются на Лиманском и Северском направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

ВСУ. Фото из открытых источников

Полковник отметил, нацгвардейцы на Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника. Также ВСУ разбивают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы россиян.

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Таким образом нацгвардейцы помогают другим подразделениям Сил обороны, которые продолжают движение на северном и южном флангах Бахмута.

Также полковник отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества. На Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении наши военные продолжают давить противника на флангах, чтобы взять город в тактическое окружение. Российские войска пытаются восстановить утраченные позиции и начали активно применять артиллерию.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои войска из Бахмута. По словам Маляр, регулярная армия РФ заменила "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута, однако в самом городе остаются боевики.

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