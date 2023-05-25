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Битва за Бахмут еще не закончена: где продвигаются ВСУ

В Нацгвардии сообщили, что защитники Украины продвигаются на северном и южном флангах Бахмута

сегодня, 15:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута. Также активные бои продолжаются на Лиманском и Северском направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

Битва за Бахмут еще не закончена: где продвигаются ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

Полковник отметил, нацгвардейцы на Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника. Также ВСУ разбивают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы россиян.


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Таким образом нацгвардейцы помогают другим подразделениям Сил обороны, которые продолжают движение на северном и южном флангах Бахмута.

Также полковник отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества. На Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки. 

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении наши военные продолжают давить противника на флангах, чтобы взять город в тактическое окружение. Российские войска пытаются восстановить утраченные позиции и начали активно применять артиллерию.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои войска из Бахмута. По словам Маляр, регулярная армия РФ заменила "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута, однако в самом городе остаются боевики.

Также издание "Комментарии" сообщало – готовимся к "Рамштайну": что и когда может получить Украина. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.youtube.com/live/rlV3LiIMADU?feature=share
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