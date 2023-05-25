Готовимся к «Рамштайну»: что и когда может получить Украина

Грядет уже 12-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Какие ожидания? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

В ближайшее время точно что-то придет по линии ПВО, а также будут намечать, как усиливать наши военно-воздушные силы

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отмечает, что украинская сторона повезла на новую встречу предложения, полученные от Генштаба – по усилению номенклатуры вооружений, связанных с воздушными силами.

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"А конкретно – с боевой авиацией (военно-воздушные силы) и компонентами противовоздушной и противоракетной обороны (речь о дополнительных ЗРК). Также нам важно постоянно укреплять радиотехнические войска", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в ближайшее время точно что-то придет по линии ПВО (зенитно-ракетное вооружение и радиотехническая компонента). А также будут намечать, как усиливать наши военно-воздушные силы.

"Легче всего обучить наших летчиков, даже на таких современных самолетах как F-16. Это займет считанные месяцы (максимум – до полугода). А вот система по обслуживанию этих самолетов (подготовка инженерно-технического персонала, аэродромов, необходимых систем) – это уже до года, если не больше. Так что полноценное насыщение нашей армии именно F-16 возможно не раньше второй половины 2024 года", – прогнозирует Олег Стариков.

Кроме того, акцентирует он, на "Рамштайне" более плотно обсудят – кто именно готов передать нам данные виды самолетов. Ведь отдавать нам их, не получив взамен более современные (те же F-35), вряд ли кто-то решится.

Больной вопрос – предоставление нам дальнобойного вооружения

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

больной вопрос – предоставление нам дальнобойного вооружения. Даже то, что начали, наконец, давать, дают с оговорками о недопустимости его применения по российской территории. Откуда по нам то и дело летят ракеты и управляемые авиабомбы". "Кроме уже анонсированной темы обсуждения обучения украинских летчиков на американских истребителях F-16 (тема, наконец, сдвинулась с мертвой точки ),

Пока, продолжает эксперт, у нас хватает целей на временно оккупированных территориях материковой Украины, а также в Крыму. Что касается приграничных военных баз, объектов, с которых Россия наносит удары по Украине, то частично мы можем закрыть проблему имеющимся у нас оружием, включая беспилотники.

"Но будь у нас даже возможность использовать то, что передают партнеры, этого явно окажется недостаточно. Когда поднимаются российские стратегические ракетоносцы над Каспием – и оттуда начинают бить, мы их не можем достать ни американскими, ни британскими крылатыми ракетами. Ни их, ни их базы базирования. Это вопрос будущего. Концепции оружия сдерживания (исключая ядерное), которое обязательно должно появиться в арсенале Украины после этой войны", – констатирует Андрей Сенченко.

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