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В ожидании Рамштайна: Пентагон назвал вооружение, поставки которого будут обсуждать

Среди приоритетных тем как обычно будут боеприпасы для ВСУ

сегодня, 13:52
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Автор:

Кравцев Сергей

На встрече контактной группы на немецкой авиабазе "Рамштайн" союзники Украины обсудят предоставление украинской армии дополнительных боеприпасов, усиление системы ПВО и программу обучения летчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил спикер Пентагона Пэр Райдер.

В ожидании Рамштайна: Пентагон назвал вооружение, поставки которого будут обсуждать

Пентагон. Фото: из открытых источников

Спикер Пентагона отметил, что ближайшая встреча в формате "Рамштайн" должна начаться с того, что официальные представители Украины проинформируют собравшихся о текущей ситуации на фронте, а также озвучат самые перечень вооружения, в котором больше всего нуждаются ВСУ.


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"Ожидаю, что противовоздушная оборона будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы. Потом будет еще и обсуждение обучения на F-16", – заявил Райдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Запад созрел с поставками вооружения для победы Украины – какие ожидания. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока российский диктатор Владимир Путин продолжает оправдывать войну против Украины мифической "защитой Донбасса", желанием завершить войну и лепетом об "исторических" народах и землях, российские повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" РДК и легиона "Свобода России", с 22 мая "фестивалящие" на Белгородщине, анонсируют новые направления для своих рейдов. А представители организации "Альянс коренных народов" анонсируют референдум за выход из состава РФ. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3405091/pentagon-press-secretary-air-force-brig-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/
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