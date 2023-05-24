В ожидании Рамштайна: Пентагон назвал вооружение, поставки которого будут обсуждать

На встрече контактной группы на немецкой авиабазе "Рамштайн" союзники Украины обсудят предоставление украинской армии дополнительных боеприпасов, усиление системы ПВО и программу обучения летчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил спикер Пентагона Пэр Райдер.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Спикер Пентагона отметил, что ближайшая встреча в формате "Рамштайн" должна начаться с того, что официальные представители Украины проинформируют собравшихся о текущей ситуации на фронте, а также озвучат самые перечень вооружения, в котором больше всего нуждаются ВСУ.

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"Ожидаю, что противовоздушная оборона будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы. Потом будет еще и обсуждение обучения на F-16", – заявил Райдер.

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