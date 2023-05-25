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Почему сейчас активно начали говорить о мире – с чем связан визит Кулебы в Африку

Киев озвучил четкую позицию - мы не можем рассматривать никакие формально мирные переговоры до освобождения всех оккупированных территорий

сегодня, 10:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне, спустя примерно полугодие, турне по странам АфрикиПроисходит оно на фоне разнообразных мирных инициативв том числе со стороны ряда африканских странради прекращения войны в Украине. При этом официальный Киев четко дает понятьчто намерен говорить о неких переговорах исключительно на основании формулы мира президента Украины Владимира ЗеленскогоО чем говорит столь плотный поток миротворческих предложений? Каким образом следует действовать официальному Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему сейчас активно начали говорить о мире – с чем связан визит Кулебы в Африку

Визит Дмитрия Кулебы в Африку. Фото: из открытых источников

Россия нервничает и всё чаще использует свою дипломатию в условно нейтральных странах

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний поделился таким мнением:


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"Фашистскую российскую агрессию против Украины разные страны, разные элиты в них, восприняли по-разному. При этом, данная позиция изменчива, она претерпевает определенные трансформации со временем. Потому что идет борьба за позицию этих государств, позицию их элит. И ведут эту борьбу как Украина (в поисках союзников и усиления), так и РФ (с целью прорвать экономическую и политическую блокаду, ослабить международную коалицию в поддержку Украины)".

Происходит состязание, как и на фронте, только – в геополитике, поясняет эксперт. И результат тут зависит, прежде всего, от стойкости украинского общества, армии и власти.

"Напомню, что накануне широкомасштабного российского вторжения страны Запада фактически согласились на оккупацию Украины. Об этом свидетельствует эвакуация их посольств. Однако буквально за считанные дни-недели вторжения эта позиция изменилась. Благодаря стойкости украинской армии, власти и общества. В дальнейшем такая позиция менялась неоднократно — и продолжается меняться. Это видно по усилению поставок вооружения. Это происходи постепенно, но сейчас уже дошло до авиационной составляющейНо до этого нужно было дойти. В том числе снова и снова демонстрируя свою стойкость — и на военном, и на дипломатическом фронте", – подчеркивает Александр Доний.

Российская дипломатия, отмечает он, тоже работает, в том числе в среде наших союзников из ЕС и НАТО. Особенно это ярко видно на примере Венгриикоторая с формальной точки зрения является нашим союзником. И даже приобщился к каким-то санкциям против РФ. Но не ко всем. И с постоянным саботажем.

"Можно подозревать, что это – последствия деятельности российской дипломатии. И этот голос за якобы мирные переговоры звучит устами Венгрии и подается как позиция одной из стран Евросоюза. Это не Бразилия, не Китай, с которыми всё более-менее ясно. Это — одно из государств западной коалиции, сформированной для поддержки Украины в отражении российской агрессии. Для нас это, безусловно, проблема, – акцентирует эксперт. – И фактически воспринимается нами как удар в спину, когда страна — член ЕС и НАТО – заводит речь о необходимости якобы мирных переговоров без предварительного освобождения оккупированных территорий (а со стороны Венгрии звучат именно такие "предложения", попирающие украинские национальные интересы)".

Есть другие страны, которые с формальной точки зрения не являются нашими союзниками, не входят в образования, четко высказавшиеся в поддержку Украину (ЕС, НАТО, Большая семерка), предпочитая некий условный нейтралитет. При этом, продолжает Александр Доний, мы прекрасно понимаем, что этот "нейтралитет" — в пользу России. В том числе в ракурсе не поддержки экономических санкций, их саботажа, продолжения торговли с РФ.

"Соответственно, от таких стран мы можем ожидать, в той или иной форме, проявления российских интересов, – поясняет эксперт. – Потому что они и так своим условным нейтралитетом поддерживают страну-агрессора. Именно так мы и относимся к якобы мирным инициативам от стран типа Бразилия, Китай и так далее. Потому со стороны официального Киева звучит четкая позиция — мы не можем рассматривать никакие формально мирные переговоры до освобождения всех оккупированных территорий. Мы не торгуем территориями. Ни Крымом, ни материковой Украиной".

По словам Александра Дония, в тех же формально мирных инициативах Китая нет ничего о необходимости деоккупации украинских территорий.

"Да, там есть пункт об уважении к суверенитету. Но учитывая, что российская фашистская федерация включила в текст своей нынешней конституции украинские территории, это пункт может трактоваться и в пользу государства-агрессора. То есть, без пункта о необходимости освобождения всех украинских территорий, такой пункт об уважении к суверенитету воспринимается как недостаточный. И любые формально мирные инициативы, где не прописано освобождение всех оккупированных Россией территорий Украины, будут нами отбрасываться. Это непоколебимая позиция украинской армии, власти, общества, – подчеркивает эксперт. – Позиция, к которой на данный момент подавляющее число наших союзников относится с уважением, с пониманием. И, как видим, они теперь готовы усиливать военную поддержку Украины".

Именно поэтому, констатирует Александр Доний, Россия нервничает и всё чаще использует свою дипломатию в условно нейтральных странах, всё чаще продуцирующих условно мирные инициативы.

"РФ явно заинтересована в сохранении статус-кво. В сохранении за собой контроля за временно оккупированными территориями. С переговорами именно об этом, – поясняет эксперт. – А раз мы это понимаем, то и ответ будет четкий и жесткий – нет, мы не пойдем на переговоры без освобождения всех наших территорий!".

С точки зрения новой дипломатической платформы для Украины нынешний африканский визит Кулебы – весьма показательный

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

"Ситуация на театре военных действий сейчас находится на пике – и дело, похоже, близится к развязке. А потому и мировая, и украинская дипломатия смотрит уже вперед, на ситуацию поствойны. Стало быть, на те или иные модели финализации активных боевых действий на территории Украины".

Поэтому, поясняет эксперт, сегодня активно к поискам последующего дипломатического урегулирования подключается так называемый Глобальный Юг, страны "мирового большинства". Он обращает внимание, что в недавнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств прозвучала именно эта формула – "мировое большинство". Она, акцентирует Вадим Карасев, используется в последнее время в качестве ключевого политического термина в постколониальном или антиимпериалистическом дискурсе.

"Хорошо, что в последнее время наша дипломатия в лице президента, в лице МИД (визиты в Индию, в страны Южной Азии, в Африку) активно работает с этим "мировым большинством". Не зацикливаясь, не сводя все финальные решения по окончанию войны исключительно к мнению Запада, НАТО. Мы ищем политико-дипломатическую поддержку и у стран, хоть и занимающих неоднозначную позицию относительно российской агрессии в Украине, но, чей голос сегодня не может не учитываться – в большой дипломатической игре, которая наступит после того, как кончится большая военная игра", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, с точки зрения новой дипломатической платформы для Украины нынешний африканский визит Кулебы – весьма показательный.

"Это уже второе его такое турне за полгода. Что подчеркивает важность и влияние стран Глобального Юга на мировую повестку, на расстановку политических сил в мире", – поясняет Вадим Карасев.

По его словам, надо учитывать и то, что борьба за "мировое большинство" идет сегодня на многих театрах геополитических действий, на многих шахматных досках. Та же РФ тут довольно активна.

"В июле в Санкт-Петербурге планируется второй саммит Россия — Страны Африки. А в июне — поездки ряда африканских лидеров в Москву и Киев со своими миротворческими предложениями. В конкурентной борьбе за правила нового мира, который наступит после войны, Украине важно не терять темп, не сбавлять активность, работать с разными странами, с разными континентами, – уверен эксперт. – Потому что вопрос окончания военных действий, финализации войны, уже примерно понятен. Всё завершится, в той или степени, окончательной победой Украины над агрессором. Теперь очередь за новыми дипломатическими решениями и победами. Ведь, как правило, войны заканчиваются не только на поле боя, но и за дипломатическим столом".

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Источник: https://comments.ua/
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