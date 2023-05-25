Почему сейчас активно начали говорить о мире – с чем связан визит Кулебы в Африку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне, спустя примерно полугодие, турне по странам Африки. Происходит оно на фоне разнообразных мирных инициатив, в том числе со стороны ряда африканских стран, ради прекращения войны в Украине. При этом официальный Киев четко дает понять, что намерен говорить о неких переговорах исключительно на основании формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. О чем говорит столь плотный поток миротворческих предложений? Каким образом следует действовать официальному Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит Дмитрия Кулебы в Африку. Фото: из открытых источников

Россия нервничает и всё чаще использует свою дипломатию в условно нейтральных странах

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний поделился таким мнением:

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"Фашистскую российскую агрессию против Украины разные страны, разные элиты в них, восприняли по-разному. При этом, данная позиция изменчива, она претерпевает определенные трансформации со временем. Потому что идет борьба за позицию этих государств, позицию их элит. И ведут эту борьбу как Украина (в поисках союзников и усиления), так и РФ (с целью прорвать экономическую и политическую блокаду, ослабить международную коалицию в поддержку Украины)".

Происходит состязание, как и на фронте, только – в геополитике, поясняет эксперт. И результат тут зависит, прежде всего, от стойкости украинского общества, армии и власти.

Но до этого нужно было дойти. В том числе снова и снова демонстрируя свою стойкость — и на военном, и на дипломатическом фронте", – подчеркивает Александр Доний. "Напомню, что накануне широкомасштабного российского вторжения страны Запада фактически согласились на оккупацию Украины. Об этом свидетельствует эвакуация их посольств. Однако буквально за считанные дни-недели вторжения эта позиция изменилась. Благодаря стойкости украинской армии, власти и общества. В дальнейшем такая позиция менялась неоднократно — и продолжается меняться. Это видно по усилению поставок вооружения. Это происходи постепенно, но сейчас уже дошло до авиационной составляющей

Российская дипломатия, отмечает он, тоже работает, в том числе в среде наших союзников из ЕС и НАТО. Особенно это ярко видно на примере Венгрии, которая с формальной точки зрения является нашим союзником. И даже приобщился к каким-то санкциям против РФ. Но не ко всем. И с постоянным саботажем.

"Можно подозревать, что это – последствия деятельности российской дипломатии. И этот голос за якобы мирные переговоры звучит устами Венгрии и подается как позиция одной из стран Евросоюза. Это не Бразилия, не Китай, с которыми всё более-менее ясно. Это — одно из государств западной коалиции, сформированной для поддержки Украины в отражении российской агрессии. Для нас это, безусловно, проблема, – акцентирует эксперт. – И фактически воспринимается нами как удар в спину, когда страна — член ЕС и НАТО – заводит речь о необходимости якобы мирных переговоров без предварительного освобождения оккупированных территорий (а со стороны Венгрии звучат именно такие "предложения", попирающие украинские национальные интересы)".

Есть другие страны, которые с формальной точки зрения не являются нашими союзниками, не входят в образования, четко высказавшиеся в поддержку Украину (ЕС, НАТО, Большая семерка), предпочитая некий условный нейтралитет. При этом, продолжает Александр Доний, мы прекрасно понимаем, что этот "нейтралитет" — в пользу России. В том числе в ракурсе не поддержки экономических санкций, их саботажа, продолжения торговли с РФ.

"Соответственно, от таких стран мы можем ожидать, в той или иной форме, проявления российских интересов, – поясняет эксперт. – Потому что они и так своим условным нейтралитетом поддерживают страну-агрессора. Именно так мы и относимся к якобы мирным инициативам от стран типа Бразилия, Китай и так далее. Потому со стороны официального Киева звучит четкая позиция — мы не можем рассматривать никакие формально мирные переговоры до освобождения всех оккупированных территорий. Мы не торгуем территориями. Ни Крымом, ни материковой Украиной".

По словам Александра Дония, в тех же формально мирных инициативах Китая нет ничего о необходимости деоккупации украинских территорий.

"Да, там есть пункт об уважении к суверенитету. Но учитывая, что российская фашистская федерация включила в текст своей нынешней конституции украинские территории, это пункт может трактоваться и в пользу государства-агрессора. То есть, без пункта о необходимости освобождения всех украинских территорий, такой пункт об уважении к суверенитету воспринимается как недостаточный. И любые формально мирные инициативы, где не прописано освобождение всех оккупированных Россией территорий Украины, будут нами отбрасываться. Это непоколебимая позиция украинской армии, власти, общества, – подчеркивает эксперт. – Позиция, к которой на данный момент подавляющее число наших союзников относится с уважением, с пониманием. И, как видим, они теперь готовы усиливать военную поддержку Украины".

Именно поэтому, констатирует Александр Доний, Россия нервничает и всё чаще использует свою дипломатию в условно нейтральных странах, всё чаще продуцирующих условно мирные инициативы.

"РФ явно заинтересована в сохранении статус-кво. В сохранении за собой контроля за временно оккупированными территориями. С переговорами именно об этом, – поясняет эксперт. – А раз мы это понимаем, то и ответ будет четкий и жесткий – нет, мы не пойдем на переговоры без освобождения всех наших территорий!".

С точки зрения новой дипломатической платформы для Украины нынешний африканский визит Кулебы – весьма показательный

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

"Ситуация на театре военных действий сейчас находится на пике – и дело, похоже, близится к развязке. А потому и мировая, и украинская дипломатия смотрит уже вперед, на ситуацию поствойны. Стало быть, на те или иные модели финализации активных боевых действий на территории Украины".

Поэтому, поясняет эксперт, сегодня активно к поискам последующего дипломатического урегулирования подключается так называемый Глобальный Юг, страны "мирового большинства". Он обращает внимание, что в недавнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств прозвучала именно эта формула – "мировое большинство". Она, акцентирует Вадим Карасев, используется в последнее время в качестве ключевого политического термина в постколониальном или антиимпериалистическом дискурсе.

"Хорошо, что в последнее время наша дипломатия в лице президента, в лице МИД (визиты в Индию, в страны Южной Азии, в Африку) активно работает с этим "мировым большинством". Не зацикливаясь, не сводя все финальные решения по окончанию войны исключительно к мнению Запада, НАТО. Мы ищем политико-дипломатическую поддержку и у стран, хоть и занимающих неоднозначную позицию относительно российской агрессии в Украине, но, чей голос сегодня не может не учитываться – в большой дипломатической игре, которая наступит после того, как кончится большая военная игра", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, с точки зрения новой дипломатической платформы для Украины нынешний африканский визит Кулебы – весьма показательный.

"Это уже второе его такое турне за полгода. Что подчеркивает важность и влияние стран Глобального Юга на мировую повестку, на расстановку политических сил в мире", – поясняет Вадим Карасев.

По его словам, надо учитывать и то, что борьба за "мировое большинство" идет сегодня на многих театрах геополитических действий, на многих шахматных досках. Та же РФ тут довольно активна.

"В июле в Санкт-Петербурге планируется второй саммит Россия — Страны Африки. А в июне — поездки ряда африканских лидеров в Москву и Киев со своими миротворческими предложениями. В конкурентной борьбе за правила нового мира, который наступит после войны, Украине важно не терять темп, не сбавлять активность, работать с разными странами, с разными континентами, – уверен эксперт. – Потому что вопрос окончания военных действий, финализации войны, уже примерно понятен. Всё завершится, в той или степени, окончательной победой Украины над агрессором. Теперь очередь за новыми дипломатическими решениями и победами. Ведь, как правило, войны заканчиваются не только на поле боя, но и за дипломатическим столом".

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