Пригожин признал, что заявленные Путиным "цели СВО" провалены

Полномасштабная война России против Украины сделала украинцев самой известной нацией в мире. Парадоксально, но Кремль собрался "демилитаризовать" Украину, зато милитаризировал ее лучшим вооружением мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью одному из российских пропагандистов заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Главарь "вагнеровцев" напомнил, что изначально ключевыми целями так называемой "СВО" назывались денацификация и демилитаризация Украины, но по факту все вышло наоборот. Россия своей агрессией добилась того. Что Украина стала самой узнаваемой страной в мире, об украинцах сегодня знают и говорят практически во всех уголках планеты.

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Что касается демилитаризации, то Украина существенно укрепила свою армию и сегодня практически не имеет равных во всем мире.

"Если они (Ред. – украинцы) имели на начало спецоперации условно 500 танков, теперь они имеют пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов, то теперь 400 тысяч. Как мы ее "демилитаризовали"? Теперь мы наоборот-хрен знает как — милитаризировали Украину", — возмутился Пригожин.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



