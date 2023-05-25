logo

BTC/USD

26467.07

ETH/USD

1807.86

LTC/USD

85.28

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Фукуяма спрогнозировал результаті украинского контрнаступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Фукуяма спрогнозировал результаті украинского контрнаступления

Всемирно известный мыслитель поделился своим прогнозом относительно наступления ВСУ

25 мая 2023, 23:49
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Своим прогнозом о предстоящем украинском контрнаступлении поделился известный философ и политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщают "Комментарии".

Фукуяма спрогнозировал результаті украинского контрнаступления

Фрэнсис Фукуяма

"Возможно, украинское контрнаступление будет иметь чрезвычайный успех, и российские силы провалятся по всему фронту, однако более скромный и более реалистичный сценарий – это полное возвращение Украине Херсонского и Запорожского регионов до конца лета", — заявил Фукуяма.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Он стал известен благодаря книге "Конец истории и последний человек" (1992), в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена более чем на 20 языков и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации. Несмотря на то, что с момента выхода книги многочисленные события поставили под сомнение верность выдвинутой им идеи, Фукуяма по-прежнему придерживается концепции "конца истории". Впрочем, некоторые его политические взгляды претерпели значительные изменения: так в начале нового тысячелетия он резко отмежевался от неоконсервативного движения в американской политике, с которым прочно ассоциировался на заре своей карьеры.

Тем временем, Медведев предрек крушение Украины

Путин придумал новый план действий на международной арене.

А украинцам открыли "страшную тайну" о Залужном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!