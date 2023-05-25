Фукуяма спрогнозировал результаті украинского контрнаступления

Своим прогнозом о предстоящем украинском контрнаступлении поделился известный философ и политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщают "Комментарии".

Фрэнсис Фукуяма

"Возможно, украинское контрнаступление будет иметь чрезвычайный успех, и российские силы провалятся по всему фронту, однако более скромный и более реалистичный сценарий – это полное возвращение Украине Херсонского и Запорожского регионов до конца лета", — заявил Фукуяма.

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Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Он стал известен благодаря книге "Конец истории и последний человек" (1992), в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена более чем на 20 языков и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации. Несмотря на то, что с момента выхода книги многочисленные события поставили под сомнение верность выдвинутой им идеи, Фукуяма по-прежнему придерживается концепции "конца истории". Впрочем, некоторые его политические взгляды претерпели значительные изменения: так в начале нового тысячелетия он резко отмежевался от неоконсервативного движения в американской политике, с которым прочно ассоциировался на заре своей карьеры.

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