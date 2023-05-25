Украинцам открыли "страшную тайну" о Залужном

Видео с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным опубликовано сегодня одним из телеграмм-каналов. Как сообщил ведущий канала, он решил открыть украинцам "страшную правду" о Валерии Залужном. Об этом сообщают "Комментарии".

Валерий Залужный

- На протяжении мая месяца мы наблюдаем фееричные истории от рашенпропаганды, а также конспирологические версии от так называемых "экспертов", — говорит автор канала Анатолий Штефан. — Наконец, сегодня, 25 мая, я хочу открыть страшную тайну. Очень страшную. Про главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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После этого в кадре появляется Валерий Залужный, который пожелал украинцам победы.

- Искренне благодарю всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня, — говорит живой и здоровый Залужный, о смерти и тяжелом ранении которого российские пропагандисты распространяли многочисленные фейки.

"Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов! С Главнокомандующим вместе и только вперед к нашей общей Победе! Спасибо за поддержку воинов ВС Украины и других составляющих Сил Обороны. Слава Украине!", — прокомментировал видео его автор.

Тем временем, Легион "Свобода России" сообщил, остается ли до сих пор на территории РФ.



Швеция объявила об обучении украинских пилотов на своих истребителях.

А россиянам предлагают поработать бесплатно на производстве снарядов.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире своего коллеги по рашистскому информационном цеху Владимира Соловьева предложила оригинальное решение проблемы "снарядного голода", на который жаловался глава ЧВК "Вагнер" Пригожин. Она предложила всем россиянам после основной работы каждый день бесплатно потрудиться по два часа на производстве снарядов. По мнению пропагандистки, на это уже сейчас согласен каждый второй россиянин.

