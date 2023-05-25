Россиянам предлагают поработать бесплатно на производстве снарядов

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире своего коллеги по рашистскому информационном цеху Владимира Соловьева предложила оригинальное решение проблемы "снарядного голода", на который жаловался глава ЧВК "Вагнер" Пригожин. Она предложила всем россиянам после основной работы каждый день бесплатно потрудиться по два часа на производстве снарядов. Об этом сообщают "Комментарии".

Маргарита Симоньян

По мнению пропагандистки, на это уже сейчас согласен каждый второй россиянин.

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"Если не получается у промышленности, ну давайте как-то возьмем все себя в руки. Спросите каждого второго. Мы не готовы выйти после работы на два часа помочь? Пока это все идет. Если надо! Ну никто же даже не говорит, что надо. Все же говорят, что все в порядке. А спрашиваешь военкоров — они говорят: „Не очень в порядке“. Или: „Очень не в порядке“. Давайте мы из нашего политического дискурса, из наших переживаний уберем это (тему о снарядном голоде — ред.). Мы, народ, готовы помочь тем, кто за это отвечает", — заявила Симоньян.

Напомним, что ранее главарь российской ЧВК "Вагнер" Пригожин упрекал министра обороны РФ Шойгу и главу российского Генштаба Герасимова в недостатке снарядов. Представители Минобороны Украины отрицали факт снарядного голода у ЧВК "Вагнер".

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