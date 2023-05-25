В ГУР отреагировали на заявление о начале контрнаступления

Освобождение захваченных врагом территорий продолжается по всей линии фронта. ВСУ проводят, как оборонительные операции, так и реализовывают контрнаступательные меры. Как передает портал "Комментарии", так в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на информацию о том, что обещанное контрнаступление ВСУ уже началось.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, если говорить более конкретно, то украинцы должны понимать, что нужно отходить от той практики, чтобы каждый день спрашивать – что нового с контрнаступлением, требовать его начала. При этом не нужно терять верну, потому что освобождение Крыма и других временно захваченных врагом территорий обязательно произойдет.

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"До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — заявил Юсов.

Отметим, если большинство украинцев ожидали массированного наступления украинских войск по всей линии фронта или же на отдельных направлениях, то все оказалось немного иначе и контрнаступление выглядит не так, как многие себе представляли. Контрнаступление ВСУ уже началось, и его активная фаза идет несколько дней. Ожесточенные бои идут по всей линии границы. Такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Rai" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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