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В ГУР отреагировали на заявление о начале контрнаступления

В украинской разведке призывают не спрашивать каждый день, что с контрнаступлением

сегодня, 15:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Освобождение захваченных врагом территорий продолжается по всей линии фронта. ВСУ проводят, как оборонительные операции, так и реализовывают контрнаступательные меры. Как передает портал "Комментарии", так в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на информацию о том, что обещанное контрнаступление ВСУ уже началось.

В ГУР отреагировали на заявление о начале контрнаступления

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, если говорить более конкретно, то украинцы должны понимать, что нужно отходить от той практики, чтобы каждый день спрашивать – что нового с контрнаступлением, требовать его начала. При этом не нужно терять верну, потому что освобождение Крыма и других временно захваченных врагом территорий обязательно произойдет. 


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"До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — заявил Юсов.

Отметим, если большинство украинцев ожидали массированного наступления украинских войск по всей линии фронта или же на отдельных направлениях, то все оказалось немного иначе и контрнаступление выглядит не так, как многие себе представляли. Контрнаступление ВСУ уже началось, и его активная фаза идет несколько дней. Ожесточенные бои идут по всей линии границы. Такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Rai" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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