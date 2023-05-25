Не только F-16: Швеция объявила об обучении украинских пилотов на своих истребителях

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что украинские пилоты пройдут подготовку на швейцарских истребителях JAS 39 Gripen. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на телеканал TV4.

Шведский истребитель Gripen. Фото из открытых источников

Шведский министр обороны Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл Оскар Болин находятся с официальным визитом в Киеве. Политики встретятся с украинским руководством и посетят воинские части, уже использующие шведское оборонное вооружение.

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По словам Йонсона, несколько уже прошедших подготовку украинских летчиков смогут в будущем пройти практику на симуляторах и опробовать боевые самолеты JAS 39 Gripen. Несмотря на это, министр обороны Швеции отметил, что его страна пока не сможет отправить истребители в Украину.

"Самолеты, которые есть в Швеции, нужны для нашей собственной национальной обороны, сейчас занимать какие-то самолеты Украины неактуально", — сказал Пол Йонсон.

JAS 39 Gripen – это шведский боевой самолет, совершивший первый полет в 1988 году, а на вооружение скандинавской страны был поставлен в 1996 году. В Швеции есть шесть дивизий этих самолетов, что составляет менее 100 единиц авиатехники. Кроме того, не все они находятся в состоянии, способном для вылетов.

Gripen. Несмотря на это, есть две причины, почему это может быть хорошая новость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция уже два раза отказывала Украине в доставке истребителей

Также "Комментарии" писали, что аналитики выяснили главные причины, почему западные союзники до сих пор не предоставили Украине американские боевые самолеты F-16.