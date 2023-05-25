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Легион "Свобода России" сообщил, остается ли до сих пор на территории РФ

Один из лидеров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал о том, находятся ли представители ЛСР в России.

сегодня, 14:27
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Автор:

Slava Kot

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" в начале недели заявили, что вошли в Белгородскую область Российской Федерации. Доказательством являлись фото и видеоматериалы военных. Теперь один из руководителей ЛСР рассказал, его ли люди до сих пор остаются там. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Легион "Свобода России" сообщил, остается ли до сих пор на территории РФ

Легион "Свобода России" на территории РФ. Фото из открытых источников

Андрей Цаплиенко записал интервью с одним из лидеров военной группировки легиона "Свобода России", имеющего позывной "Цезарь". Российский доброволец подтвердил, что на территорию Белгородской области РФ заходили его бойцы примерно в составе ротно-тактической группы.


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Украинский журналист спросил, находятся ли военные ЛСР до сих пор на территории Российской Федерации. "Цезарь" утвердительно ответил "да". По словам представителя легиона "Свобода России" местные жители РФ, находящиеся рядом с приграничными территориями, поддерживают деятельность ЛСР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны России отреагировало на ситуацию в Белгородской области, куда с рейдом зашли ЛСР и РДК. Российское учреждение заявило, что якобы уничтожило более 70 повстанцев. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу грозит жесткими реакциями на подобные действия. Несмотря на это , легион "Свобода России" опровергает такие сообщения Минобороны РФ и указывает на нескольких раненых и погибших среди своих людей.

Также "Комментарии" писали о том, что в РДК назвали направления новых рейдов по территории РФ. По их словам, появления группировок следует ожидать в нескольких приграничных регионах России.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/32503
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