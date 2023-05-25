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Никак не уймется: Медведев предрек крушение Украины

Накануне возможного украинского контрнаступления Кремль опять выпустил на арену Дмитрия Медведева

25 мая 2023, 23:13
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился очередным текстом, в котором рассмотрел три возможных сценария развития войны в Украине. Каждый из них, уже привычно для его опусов, предусматривает крушение Украины и ее государственности. Об этом сообщают "Комментарии".

Никак не уймется: Медведев предрек крушение Украины

Дмитрий Медведев

Первый сценарий от бывшего президента РФ предусматривает захват западных областей Украины "рядом государств Евросоюза" и созданием между ними и захваченной РФ Украиной "ничейной земли".


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"Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своём преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта "новая" Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", — заявляет Медведев.

Второй сценарий от Дмитрия Медведева предполагает, что Украина "исчезает после завершения СВО в процессе её раздела между Россией и рядом государств Евросоюза". 

Третий вариант развития событий в воображении Медведева может быть таким:

"Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию", — фантазирует Медведев.

При этом, экс-глава РФ заявляет, что Россию "может временно устроить второй вариант, но нужен третий". 

Напомним, что Дмитрия Медведева в международных кругах уже в открытую называют "клоуном". А ненадежность его прогнозов высмеивают даже единомышленники по рашистскому лагерю. Так, в начале вторжения Медведев грозился, что "скоро у киевского режима вообще не останется моря".

Тем временем, Путин придумал новый план действий на международной арене.

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