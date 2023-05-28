Итоги недели: что было самым главным – в каком ожидании живет Украина

Под самую массированную атаку вражескими беспилотниками с начала войны, Украина прощается с последней полноценной неделей мая. Неделей, которая была переполнена разговорами о нашем грядущем наступлении, новыми битвам на дипломатическом фронте, новыми ядерными провокациями со стороны России. Традиционно эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги недели (с 22 по 28 мая) и спрогнозировали их последствия для будущего Украины.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Кремль из-за своей агрессивной политики пожинает внутренние волнения, которые свидетельствуют о слабости российской власти

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что неделя началась с лихого захода российских добровольцев, которые противостоят путинскому режиму, в Белгородскую область. Причем не было официальных подтверждений, что к этому причастна Украина.

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Ведь, если руководство страны не способно обеспечить безопасность собственных границ, безопасность своих граждан – к ней точно будут вопросы. В том числе касательно того – зачем захватывать новые территории, если свои границы далеко не на замке? Это был серьезный удар по имиджу лично Путина и власти в целом И по психологическому состоянию граждан РФ, которые всё чаще чувствует себя неспокойно, особенно в приграничных с Украиной районах", – подчеркивает эксперт. "Соответственно, мы исходим из того, что Кремль из-за своей агрессивной политики пожинает внутренние волнения, которые свидетельствуют о слабости российской власти, что всегда для нее чревато

По его мнению, о том, что россияне нервничают, в том числе, в ракурсе нашего грядущего контрнаступления, говорит возросшее количество фейков. В том числе о якобы смерти или ранении главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного.

А мы в очередной раз стали свидетелями, что российское информационное поле продолжает жить в выдуманной реальности, теряя остатки доверия к себе даже на внутренней арене", – акцентирует Николай Спиридонов. "Это предсказуемо оказалось очередным "пшиком". Залужный в порядке, он появился на ряде мероприятий

Кроме того, продолжает он, на этой неделе Украиной были озвучены новые санкционные пакеты, в которые попал целый ряд российских компаний. То есть, санкционная удавка затягивается не только нашими зарубежными партнерами и союзниками, но и непосредственно нами. И у РФ будет всё меньше ресурсов для продолжения боевых действий. Работа в этом направлении идет и продолжится, о чем сообщил президент Владимир Зеленский в субботнем вечернем обращении.

"Мы верим в лучшее. В то, что наступательные операции ВСУ окажутся успешными. Что в обозримом будущем получим справедливый мир, – отмечает эксперт. – Именно в этом ракурсе, думаю, следует рассматривать заявление министра образования Лисового, что университеты с нового учебного года должны стараться перейти к очному процессу обучения".

На фронте начался определенный процесс, связанный с контрнаступлением

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что именно ситуация на фронте остается топ-темой. Он напоминает, что со стороны советника Офиса президента, Михаила Подоляка, прозвучало заявление о том, что контрнаступление уже идет.

Плюс – более интенсивные атаки ракетами и дронами со стороны России – и участившиеся взрывы в тылу оккупантов Всё указывает на то, что на фронте начался определенный процесс, связанный с контрнаступлением. И Россия всеми силами пытается его остановить. Параллельно с этим, периодически заявляя о готовности к длительной войне. Что, по моему мнению, не соответствует действительности. Это делается, потому что Кремль видит, что Запад всё активнее помогает Украине, что уже формируется "коалиция истребителей". Что военно-техническая помощь Украине нарастает И никто не намерен оставлять нас один на один с агрессором", – поясняет Алексей Якубин. "Параллельно с этим мы видим рейд по Белгородской области, наделавший немало шума

Уходящая неделя, по его мнению, стала очередным тому подтверждением, в том числе в ракурсе проведения 12-го заседания в формате "Рамштайн". Было продемонстрировано, подчеркивает политолог, что затягивание войны ударит, прежде всего, по самой РФ.

"Одной из самых обсуждаемых в Украине остается экономическая тема, тема тарифов — будут ли они подниматься на ту же электроэнергию. Достаточно дискуссионная тема, на самом деле, – считает Алексей Якубин. – Да, россияне наносили и наносят серьезный вред нашей энергоструктуре. Мы имеем общие много миллиардные убытки. Есть понимание того, что следует готовиться уже к следующему отопительному сезону. И остро стоит вопрос — можно ли в условиях войны, когда есть значительно сокращение рабочих мест и доходов населения, пытаться навесить на рядовых украинцев более высокие тарифы?".

На поверхности, по словам эксперта, также истории, связанные с судебной системой. По очевидным причинам. На уходящей неделе в экстренном порядке произошла смена главы Верховного суда, после того, как предыдущий попался на огромной взятке. Есть вопросы – удастся ли уже новому главе восстановить доверие к ВС, к судебной системе в целом.

"Сейчас украинское общество, наши западные партнеры, внимательно смотрят на ситуацию с судебной системой Украины. И если мы хотим как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО, без соответствующих реформ, в том числе судебной, не обойтись, – отмечает Алексей Якубин. – Кстати, о неизбежности присоединения Украины к Североатлантическому альянсу заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому на днях исполнилось сто лет".

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