Будет ли эффект от новых санкций против РФ – почему агрессору удается их обходить

Новый пакет санкций ЕС против России касается более 90 иностранных компаний, помогающих РФ обходить ограничения, уверяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также уточнила, что ряд таких компаний зарегистрированы в Китае. Тем временем Financial Times пишет, что ЧВК "Вагнера" через компанию-посредника в конце 2022 года закупила в Китае 20 тысяч защитных касок, несмотря на санкции. Какие ожидания от новых санкций, которые могут быть введены вскоре после саммита "Большой семерки", где уже сделаны определенные заявления против РФ и ее помощников? Почему стране-агрессору удается обходить введенные ранее ограничения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Задача, которая стоит сегодня, устранить любые возможности для России обходить санкции

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким мнением:

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"Решительная настроенность стран Запада (и не только) усилить санкционное давление против РФ является очевидным сигналом для Кремля, что поддержка Украины будет усиливаться. Придя к согласию в ограничении экспорта российских алмазов, страны G7 сделали дополнительный шаг к ослаблению страны-агрессора. По данным экспертов, только в 2022 году Российская Федерация поставила алмазов на западный рынок почти на 1,5 млрд долларов".

По мнению нардепа, усиление давления на страны и лиц, помогающих Кремлю избегать санкций, свидетельствует о том, что РФ удалось наладить крайне эффективные альтернативные каналы поставки запрещенной продукции. К примеру, в сбитых российских дронах находят свежие западные компоненты, произведенные уже после введения санкций. Теперь Запад будет реагировать на это очень жестко.

"Задача, которая стоит сегодня, – устранить любые возможности для России обходить санкции, – отмечает Виктория Гриб. – Но удастся ли это реализовать – большой вопрос. Китай, к примеру, уже дал понять, что путем угроз решить его вряд ли удастся".

В то же время, продолжает парламентарий, без всякого сомнения, усиление санкционного давления на РФ – один из ключевых механизмов лишить Кремль ресурсов для продолжения войны. Тогда как каждая схема обхода санкций только усиливает агрессора.

"В то же время, – продолжает Виктория Гриб, – я сомневаюсь, что в перспективе анонсированные санкции против стран, помогающих РФ, позволят решить проблему. Очевидно, необходимо искать альтернативные пути и действовать не только методом кнута, но и пряника, что позволит избежать излишней поляризации. Это касается, прежде всего, азиатских стран. На самом деле, с начала независимости нашей страны государства азиатского региона незаслуженно находились на втором плане внешней политики Украины. Эту тенденцию нужно изменять".

Демократическая коалиция дала себе время для перестройки своих экономик

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что мир прекрасно понимал – Россия будет пытаться обходить санкции.

"Напомню, что еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, с 2014-го, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, против РФ вводили 7-8 волн санкций. Несмотря на некоторый спад после первых ограничений 2014 года, российская экономика потом только росла. Не быстро, но – росла. Потому что легко обошла все санкции. Не без помощи Запад. Тот же Крымский мост строился руками немецких инженеров и нидерландских технологических компаний. Это ни для кого не было секретом. Как и то, что много украинских компаний сотрудничали с РФ в оборонной сфере. И когда я обращал на это внимание (с 2015 по 2018 гг), меня обвиняли чуть ли не в работе на Кремль и сеянии вражды среди украинцев", – рассказывает Николай Мельник.

То есть, отмечает он, Украина, Европа, мир – знали, что Россия обходит санкции. Даже помогали ей в этом.

"Такое впечатление, – продолжает эксперт, – что был некий консенсус касательно того, что на многое будут закрывать глаза, давая возможность европейской экономике перестроиться. Чтобы не так страдать от введения ограничений против РФ. В том числе — против компаний-посредников. То есть, демократическая коалиция дала себе время для перестройки своих экономик. И если сейчас поднят вопрос об уничтожении "прокладок", которые помогают РФ обходить санкции, значит, Запад и его партнеры нашли формулу, позволяющую окончательно отказаться от российского рынка без серьезного ущерба для себя".

В то же время, нет сомнений, что РФ будет и далее пытаться обходить санкции, в том числе с помощью Китая – своего стратегического партнера на данном историческом этапе, констатирует Николай Мельник.

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