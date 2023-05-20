logo

BTC/USD

27035.45

ETH/USD

1819.81

LTC/USD

92.07

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американцы выявили поставки шлемов из Китая в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Американцы выявили поставки шлемов из Китая в РФ

Тысячи касок были закуплены для ЧВК "Вагнер" в Китае

сегодня, 22:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Группировка "Частная военная компания Вагнера" ​​через компанию-посредника в конце 2022 года закупила в Китае 20 тысяч защитных касок — несмотря на санкции. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет Financial Times со ссылкой на таможенные декларации.

Американцы выявили поставки шлемов из Китая в РФ

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин

По данным издания, российская компания Broker Expert в целом закупила у незначительной компании в Китае четыре партии касок на сумму около 2 миллионов долларов. Проходило это во время привлечения зэков для войны против Украины. В китайской компании рассказали, что шлемы якобы не военные, а для геймиспользования, но подробностей не указали, отмечают журналисты. В декларациях также говорится, что это оборудование не предназначено для милитарных целей. Представитель поставщика во время общения со СМИ заявил, что ему ничего неизвестно о Broker Expert, "ЧВК Вагнера" ​​и ее руководителе Евгении Пригожине. Приспешники Пригожина сообщили Financial Times, что главарь "Вагнера" ​​не знает о существовании Broker Expert, но издание обнаружило, что фирма поставляла товары для российских боевиков в Африке через порт в Камеруне.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно российским таможенным декларациям, Broker Expert в августе прошлого года отгрузила электрогенераторы, сварочные электроды и огнеупорные изоляционные материалы подконтрольной Пригожину лесозаготовительной компании в Центральноафриканской Республике.

Тем временем, у Зеленского признали, что решение о получении Украиной F-16 уже принято.

Украина может разрешить транзит российского аммиака.

А Владислав Ващук взял в руки оружие. Легендарный экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины теперь боец ​​Нацгвардии Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!