Американцы выявили поставки шлемов из Китая в РФ

Группировка "Частная военная компания Вагнера" ​​через компанию-посредника в конце 2022 года закупила в Китае 20 тысяч защитных касок — несмотря на санкции. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет Financial Times со ссылкой на таможенные декларации.

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин

По данным издания, российская компания Broker Expert в целом закупила у незначительной компании в Китае четыре партии касок на сумму около 2 миллионов долларов. Проходило это во время привлечения зэков для войны против Украины. В китайской компании рассказали, что шлемы якобы не военные, а для геймиспользования, но подробностей не указали, отмечают журналисты. В декларациях также говорится, что это оборудование не предназначено для милитарных целей. Представитель поставщика во время общения со СМИ заявил, что ему ничего неизвестно о Broker Expert, "ЧВК Вагнера" ​​и ее руководителе Евгении Пригожине. Приспешники Пригожина сообщили Financial Times, что главарь "Вагнера" ​​не знает о существовании Broker Expert, но издание обнаружило, что фирма поставляла товары для российских боевиков в Африке через порт в Камеруне.

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Согласно российским таможенным декларациям, Broker Expert в августе прошлого года отгрузила электрогенераторы, сварочные электроды и огнеупорные изоляционные материалы подконтрольной Пригожину лесозаготовительной компании в Центральноафриканской Республике.

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