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Судьи Верховного суда избрали нового председателя: почему не обошлось без скандала

По результатам голосования за председателя ВС три судьи – члены группы стратегического развития получили в совокупности всего 29 голосов

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Новым председателем Верховного суда вместо задержанного по подозрению в получении крупной взятки Всеволода Князева стал Станислав Кравченко, возглавлявший Кассационный уголовный суд в составе ВС. Его избрали на пленуме учреждения. Однако не все согласны с такой позицией. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение по этому поводу в Фейсбук высказала судья ВС Елена Кибенко.

Судьи Верховного суда избрали нового председателя: почему не обошлось без скандала

Избрание главы Верховного Суда. Фото: Фейсбук Елены Кибенко


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"По результатам голосования за главу ВС три судьи – члены группы стратегического развития получили в совокупности 29 голосов. Все кандидаты шли с идеями, которые мы нарабатывали долгое время и готовились представить Пленуму для обсуждения. Это стратегия развития ВС на 2023 – 2027 годы. Впрочем, с результатом в 108 голосов победил другой кандидат, сказавший, что никакие стратегии ВС не нужны. И единственная наша стратегия – это Конституция и Закон "О судоустройстве и статусе судей". Ок. Это демократия, и я уважаю выбор коллег", – отметила Елена Кибенко.

Как отметила судья, в группе, в которую она принадлежит, 42 судьи. Все работают с 2017 года (менялось только название группы). Елена Кибенко отмечает, что на протяжении работы в группе всегда пыталась всюду активно пропагандировать идеи, вела кучу проектов, тратила уйму времени на это.

"Признаю честно, я не очень надеялась на победу наших кандидатов. Но я ожидала, что они получат голоса членов группы, а также что хотя бы еще 10-20 человек нам удастся убедить. Судьи объединятся вокруг идей, стратегии, а не конкретных персоналий. Но так не произошло", – отметила судья.

Она допускает, что, возможно, какие-то не такие были кандидаты, но ушли лучшие из круга "реформаторов".

"Очевидно, наши идеи пока не воспринимаются коллективом ВС. Поэтому сегодня я решила прекратить участие в рабочей группе стратегического развития ВС и других проектов. Мои усилия будут сконцентрированы исключительно на рассмотрении дел. Пожалуй, я больше не верю в возможность развития ВС именно как современного европейского судебного института, имеющего стратегию развития – миссию, видение, цели, желаемые результаты", – отметила судья.

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Источник: https://www.facebook.com/olena.kibenko/posts/pfbid09xnB4MJEMYYa7VnyKUXptjJ7Znfsw5CYbsx6yUK64jzv4MigbaJdE5pnSE74WKNcl?locale=ru_RU
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Обсуждения

так

сегодня, 11:33

Поднять зарплати раз в 10 и пенсии в 20-30 раз,шоб не крали:) твари.


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