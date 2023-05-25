Подписан договор о размещении ядерного оружия в Беларуси: о чем говорит этот шаг

Республика Беларусь (РБ) и Россия подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие. То самое, которое Кремль грозился частично перетянуть в РБ с конца марта. Что означает этот шаг – и какими могут быть последствия? Решится ли РФ начать распространение ядерного оружия – или мы видим очередной блеф в исполнении Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Фото: из открытых источников

Скорее всего, все ограничится громкими пустыми заявлениями, и никакого ядерного оружия в Беларусь недоимперия не перевезет

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Самопровозглашенный президент Лукашенко неоднократно пытался стращать мир, что, мол, Беларусь получит от РФ ядерное оружие (ЯО), и тогда все содрогнутся. Он явно путает ЯО с картошкой, которую загрузили в погреб – и кто ее оттуда достал, то и пользуется. Колхозник почему-то решил, что вместе с тактическим ЯО ему из Москвы доставят и "красную кнопку" для управления им. Размечтался! Этого не будет".

Хотя бы потому, поясняет эксперт, что в Кремле резонно подозревают – как только Лукашенко получит ЯО, то немедленно начнет тайный торг о признании себя легитимным президентом в обмен на сдачу Западу российского ядерного оружия.

"Опять же, Китай категорически против распространения ЯО по миру – в каком угодно виде. Соответственно, скорее всего, все ограничится громкими пустыми заявлениями, и никакого ЯО в Беларусь недоимперия не перевезет. Тем не менее, этих бестолковых провокационных заявлений Лукашенко уже хватает, чтобы Беларусь вошла в перечень потенциальных целей для удара со стороны НАТО, в том числе, и удара превентивного", – констатирует Александр Кочетков.

Это ничего особо не меняет, даже, если россияне подтянут в Беларусь свою ядерку

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обращает внимание, что министр обороны РФ (Шойгу) уже уточнил, что речь не идет о передаче ядерного оружия РБ. И исключительно о размещении его – российского – на белорусской территории. И все решения будет принимать исключительно РФ.

"В Кремле это преподносят как ответ на расширение НАТО. По сути, это ничего особо не меняет, даже, если россияне подтянут в Беларусь свою ядерку, – считает эксперт. – Ну, будет там некое хранилище и оснащенные для возможности нести ядерные боезаряды самолеты. Ну, станут они на несколько сот км ближе к Европе. В глобальном смысле – это ни о чём. Но для пропаганды – хорошая картинка".

По словам эксперта, арсенал российских ответов Западу крайне скуден. Ядерка остается чуть ли не последним "аргументом". Мол, мы готовы вот так повышать ставки.

"Но чего добьются? Лишь того, что ядерное оружие приблизиться вплотную к границам РФ – со стороны той же Финляндии, ставшей в апреле новым членом НАТО. А санкции станут жестче, возможно, распространившись, например, на российскую ядерку", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — РДК снова объявился в России: где в этот раз.



