logo

BTC/USD

26250.20

ETH/USD

1786.50

LTC/USD

84.66

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия стала еще на шаг ближе к размещению ядерного оружия в Беларуси: подписан новый документ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия стала еще на шаг ближе к размещению ядерного оружия в Беларуси: подписан новый документ

Кремль уже заявил, что Россия и Беларусь укрепляют единое оборонное пространство с учетом военно-политической обстановки

сегодня, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Документ подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские и белорусские СМИ.

Россия стала еще на шаг ближе к размещению ядерного оружия в Беларуси: подписан новый документ

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Отмечается, что перед тем, как подписать документ Сергей Шойгу попытался оправдаться, заявив, что России якобы приходится идти на такой шаг из-за того, что "Запад ведет "необъявленную войну" против России и Беларуси".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Глава минобороны страны-агрессора также уточнил, что на официальном уровне Россия размещает нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, а не передает его стране. То есть, только Москва будет решать, как и когда оно может быть применено или не применено. 

"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – поддержал сказанное Шойгу министр обороны РБ Виктор Хренин.

Читайте также на портале "Комментарии" — часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – готовимся к "Рамштайну": что и когда может получить Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!