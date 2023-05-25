Россия стала еще на шаг ближе к размещению ядерного оружия в Беларуси: подписан новый документ

Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Документ подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские и белорусские СМИ.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Отмечается, что перед тем, как подписать документ Сергей Шойгу попытался оправдаться, заявив, что России якобы приходится идти на такой шаг из-за того, что "Запад ведет "необъявленную войну" против России и Беларуси".

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Глава минобороны страны-агрессора также уточнил, что на официальном уровне Россия размещает нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, а не передает его стране. То есть, только Москва будет решать, как и когда оно может быть применено или не применено.

"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – поддержал сказанное Шойгу министр обороны РБ Виктор Хренин.

Читайте также на портале "Комментарии" — часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

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