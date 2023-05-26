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В Мариуполе были слышны взрывы

Вероятно, Украина применила по противнику дальнобойные ракеты

сегодня, 23:13
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Автор:

Константин Куликов

В оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают местные паблики.

В Мариуполе были слышны взрывы

Вероятный "прилет" в Мариуполе

Они, в частности, сообщают о прилете в районе "Азовстали" и постят фото и видео с дымом над городом.


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Рашисты заявляют о двух ударах ВСУ дальнобойными ракетами.

Сегодня же россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

По состоянию на 17:00, в Днепре, в результате российской ракетной атаки, травмирован 31 человек, 2 человека погибли. 

"Спасатели будут работать до тех пор, пока не найдут всех", — заявил глава ГСЧС Сергей Крук в эфире "Единых новостей" о текущей ситуации по российским обстрелам в Днепре. — По состоянию на 17:00, травмирован 31 человек, 2 человека погибли. Пожары, возникшие в зданиях медицинского учреждения и ветеринарной клиники, ликвидированы на площади более 1 тысячи квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. На месте работают более 50 человек личного состава и около 20 единиц техники. Инженерная, пожарная техника, медики и психологи от ГСЧС. Создан штаб по ликвидации последствий, координирующий работу всех служб. Надеюсь, что в течение ночи мы завершим активную фазу проведения работ".

Атаку на Днепр прокомментировал и глава государства. "Это зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа, — заявил Владимир Зеленский. — По состоянию на эту минуту, в результате удара погибли два человека... Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 людей ранены, и среди них – двое детей". 

Тем временем, из военного лагеря в "ЛНР" бежали вооруженные экс-заключенные: приказано стрелять на поражение.

А ГУР предупреждает о подготовке оккупантами радиационной провокации на ЗАЭС.




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