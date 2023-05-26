ГУР: Оккупанты готовят радиационную провокацию на ЗАЭС

Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление ГУР.

ГУР сделал заявление

"В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции, — сказано в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. — Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина. Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодняшний день ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ".

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Цель этой акции – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления, говорится в заявлении ГУР.

Напомним, что ЗАЭС – это самая большая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

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