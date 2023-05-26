logo

BTC/USD

26767.83

ETH/USD

1834.22

LTC/USD

87.79

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР: Оккупанты готовят радиационную провокацию на ЗАЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР: Оккупанты готовят радиационную провокацию на ЗАЭС

В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии, сообщает ГУР

сегодня, 22:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление ГУР.

ГУР: Оккупанты готовят радиационную провокацию на ЗАЭС

ГУР сделал заявление

"В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции, — сказано в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. — Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина. Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодняшний день ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Цель этой акции – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления, говорится в заявлении ГУР.

Напомним, что ЗАЭС – это самая большая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Между тем, из военного лагеря в "ЛНР" скрылись вооруженные экс-заключенные.

Число погибших и пострадавших в Днепре возросло.

А в НАТО могут предложить Украине альтернативу членства в Альянсе.

Внутри НАТО продолжается активное обсуждение того, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку. В то же время, о конкретных шагах на пути к членству в НАТО пока союзники Киева не готовы говорить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!