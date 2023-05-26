Из военного лагеря в "ЛНР" бежали вооруженные экс-заключенные: приказано стрелять на поражение

39 или 41 экс-заключённые сбежали из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" в Лисичанске, в так называемой "ЛНР". На авто и с оружием они отправились в Ростовскую область России, перед этим убив одного из лагерных "охранников". Силовикам Ростовской области отдан приказ стрелять на поражение в бежавших. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Владимир Осечкин

По его данным, во время побега был убит надсмотрщик — т.н. военнослужащий из "министерства госбезопасности ЛНР", который пытался остановить беглецов. Побег произошел 24 мая.

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По данным Осечкина, подняты по тревоге отделы спецназа ФСБ в Ростовской области и в соседних регионах. Негласно отдан приказ — стрелять на поражение и живыми не брать. Руководитель проекта Gulagu.net призвал силовиков не выполнять этот приказ, так как он, даже по действующим нормам РФ, незаконный. Бежавшие, действительно, являются осужденными за совершение тяжких преступлений на длительные сроки, рассуждает Осечкин, но их, вероятно, забрали с зон после подписания Путиным секретных указов о помиловании. Таким образом, это, по законам РФ, практически свободные люди и они вправе отказаться воевать в Украине, если хотят. И наоборот, их убийство силовиками, по законам РФ, является преступлением.

- Сейчас могут убить сорок россиян, которые отказались воевать против Украины, — резюмирует Осечкин.

Отряды "Шторм Z" для войны в Украине, в противовес ЧВК "Вагнер", стало в местах заключения набирать Министерство обороны РФ.

Тем временем, число погибших и пострадавших в Днепре возросло.

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