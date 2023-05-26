Число погибших и пострадавших в Днепре возросло

По состоянию на 17:00, в Днепре, в результате российской ракетной атаки, травмирован 31 человек, 2 человека погибли. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС.



Последствия ракетного удара по Днепру

"Спасатели будут работать до тех пор, пока не найдут всех", — заявил глава ГСЧС Сергей Крук в эфире "Единых новостей" о текущей ситуации по российским обстрелам в Днепре. — По состоянию на 17:00, травмирован 31 человек, 2 человека погибли. Пожары, возникшие в зданиях медицинского учреждения и ветеринарной клиники, ликвидированы на площади более 1 тысячи квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. На месте работают более 50 человек личного состава и около 20 единиц техники. Инженерная, пожарная техника, медики и психологи от ГСЧС. Создан штаб по ликвидации последствий, координирующий работу всех служб. Надеюсь, что в течение ночи мы завершим активную фазу проведения работ".

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Атаку на Днепр прокомментировал и глава государства.

"Это зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа, — заявил Владимир Зеленский. — По состоянию на эту минуту, в результате удара погибли два человека... Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 людей ранены, и среди них – двое детей".

Между тем, Залужный появился на официальном мероприятии: жив и здоров.

Сербия приготовилась к войне: в чем причина.

А Канада предоставит Украине партию ракет.

Министр обороны Канады Анита Ананд по итогам очередной встречи в формате Рамштайн объявила, что страна бесплатно передаст украинской армии ракеты AIM-9 из запасов ВС Канады. По ее словам, ракеты помогут украинским защитникам эффективнее защитить свое небо перед продолжающимися угрозами со стороны страны-агрессора.