Залужный появился на официальном мероприятии: жив и здоров

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, фейки о гибели или ранении которого тиражировала в последнее время российская пропаганда, появился на официальных мероприятиях, освещаемых армией. Он принял участие в принятии в состав ВМС Украины нового судна — малого бронированного артиллерийского катера "Буча". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Валерий Залужный и катер "Буча"

На официальной церемонии присутствовали заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала и личный состав ВМС ВС Украины.

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Буча P181 – малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). Построен восьмым в серии этих катеров. Заложен в 2019 году, введен в состав ВМС ВС Украины — 26 мая сентября 2023 года. МБАК "Буча" флагман киевского дивизиона речной флотилии.

"Бучу" начали строить в 2019 году. Тогда сообщалось, что производство катера по заказу Министерства обороны Украины продлится четыре месяца, однако в декабре 2020 все работы были приостановлены. Для будущего МБАКа сформировали корпус, но сборки не начинали. О возобновлении работ стало известно только в июле 2021 года. На новом судне сформировали корпус и установили некоторые агрегаты, в том числе главные энергетические установки. Также началась установка оборудования на ходовой рубке и сбор жилищного отсека. Катер торжественно спустили на воду 30 сентября 2021 года на предприятии "Кузница на Рыбальском". Первоначально он должен был поступить в состав ВМС Украины, однако полномасштабное вторжение России приостановило этот процесс.

Основные характеристики судна: водоизмещение — 54 тонны, длина — 23 метра, ширина — 4,8 метра, осадка — 1 метр, скорость — 25 узлов, дальность плавания – 900 миль, автономность – 5 дней, экипаж – 5 человек, вооружение – сдвоенная корабельная артиллерийская установка, 30-мм пушка ЗТМ-1, 30-мм гранатомет КБА-117, 7,62 мм пулемет КТ-7,62, 2 ПТРК Барьер, переносной ЗРК, возможность постановки мин.

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