О чем говорят все новые и новые заявления о контрнаступлении – какую интригу готовят ВСУ

Тема украинского контрнаступления уже который месяц продолжает активно муссироваться в информационном пространстве. В последнее время данная тенденция усилилась. Приходится как-то реагировать. В итоге то секретарь СНБО Алексей Данилов делает интригующие заявления, то главком ВСУ Валерий Залужный публикует интригующие ролики. О чем говорит информационный шум вокруг этой темы в целом и битвы за Бахмут, в частности, где, похоже, у желающих сбежать оттуда "вагнеровцев" возникли с этим проблемы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Те или иные предположения, даже порой утверждения – это часть информационной войны, которые являются составляющими части войны на земле

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

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"Тема контрнаступления, действительно, более чем активно муссируется и в украинском, и в зарубежном пространстве. Что не удивительно. Она важна. Она всех интересует. Все ждут – когда? Об этом говорят, в том числе, западные партнеры, которые передают нам много военной техники, в том числе откровенно наступательной, на которой украинские солдаты обучаются за рубежом. Все ждут… Причем, ожидания еще и активно подогреваются".

Однако, акцентирует эксперт, на фоне подогрева ожиданий наступательных действий, следует понимать, что при этом противоборствующие стороны любой войны всегда – врут.

"Если кто-то говорит, что контрнаступление, условно, начнется в такую-то дату и в таком-то месте, понятно, что этого не произойдет. Иначе операция провалится. Так что те или иные предположения, прогнозы, варианты, даже порой утверждения – это часть психологической, информационной войны, которые являются составляющими части войны на земле", – поясняет Андрей Еременко.

Он предлагает вспомнить прошлогоднее контрнаступление, когда были достаточно быстро освобождены довольно большие территории Харьковщины, Херсонщины, а также некоторые части Донецкой и Луганской области. Происходило всё так: долгое время, чуть ли не всё лето, шли разговоры, что ВСУ вот-вот, чуть ли не сегодня-завтра пойдут деоккупировать Херсон. При этом, получив от запада соответствующее вооружение, наши Силы обороны активно "выносили" вражеские тылы, их логистику, склады, снабжение. Шли удары по Антоновскому мосту через Днепр, по дороге через Каховскую плотину.

"А наступательные действия непосредственно на Херсонщине мощно не велись. А где были некоторые продвижения, мы упирались в жесткую оборону россиян. И буксовали. Всё это длилось где-то июль-август, – отмечает эксперт. – А потом – раз! – и очень быстро освобождается практически вся захваченная часть Харьковской области. То есть, наступление началось совершенно не там, где предполагалось и даже анонсировалось. Снова некоторое затишье, разговоры о том, что техника на подходе, что скоро-скоро продолжим. А потом – раз! – и все Правобережье, включая Херсон, деоккупировано практически без серьезного сопротивления. Правда, с освобождением Херсона получилось не так хорошо, как на Харьковщине, потому что россияне успели вывести и войска, и технику".

То есть, продолжает Андрей Еременко, мы видим определенные наработки наступательных действий. Некие схемы. Сперва – много шума в информационном поле, параллельно с чем – долгая, методичная, плодотворная обработка узлов снабжения, мест скопления сил и средств противника, его командных центров, складов. А потом – одним резким движением, скорее всего, в совершенно неожиданном месте (как в случае с Харьковщиной) идет массированный удар. Или же в месте, где нашего наступления более-менее ожидали (как в случае с Херсонской областью), но направление удара – иное (в том случае – со стороны Запорожской области).

"Сейчас мы наблюдаем похожую картину, – считает эксперт. – Примерно с конца зимы до середины весны была плотная информационная кампания: вот пусть только закончится распутица, и мы танковыми колоннами, на свежеполученной западной технике, с только-только обученными экипажами – как рванем вперед! Но – ничего подобного. Пеняли на погоду (а весна, действительно, выдалась дождливой), на недостаток нужных вооружений, боеприпасов, на промедление с заранее обговоренными поставками. На необходимость новых поставок. При этом более-менее называлось место, где мы будем атаковать (в направлении Азовского моря, перебивая сухопутный коридор в Крым), россияне там роют какие-то мега-окопы. И учитывая, как часто проговаривается это направление, как мощно там укрепились захватчики, можно предположить, что на самом деле всё будет в другом месте".

Эксперт также обращает внимание, что практически весь май идет плотный поток новостей о том, что всё в более дальних вражеских тылах взлетают на воздух склады с боеприпасами, горючим, места дислокации захватчиков. Подрываются железнодорожные колеи, активизировались атаки с помощью беспилотников и ракет.

"Думаю, что, если всё пойдет по плану, мы в какой-то момент проснемся — и с приятным удивлением узнаем, что в совершенно неожиданном месте есть резкое продвижение ВСУ и не менее резкое обрушение фронта захватчиков", – говорит Андрей Еременко.

Он указывает на еще одну интересную параллель. Перед нашим удачным летне-осенним наступлением прошлого года оккупанты после изнурительных "мясных штурмов" смогли захватить ряд городов на Луганщине. Почти как сейчас происходит на Донетчине, где они уже раз пять якобы захватили Бахмут, потеряв там огромное количество сил и средств.

"И с позиции наблюдателя, не военного эксперта, не зная расположение частей (да и кто такое расскажет!), отслеживая исключительно информационный фон, вижу, что явно готовится резкое движение. Но произойдет оно точно в неожиданном направлении. Или с неожиданной стороны, как было с Херсонщиной. Мы пока не понимаем, где оно будет, как оно будет. Но понимаем, что наши военные, имея меньше сил и средств, умудряются воевать и даже выигрывать. То есть, планировать в Генштабе явно умеют. И имеют, нет сомнений, ряд планов и их вариантов. Что произойдет, если мы ударим тут, а противник (и далее — варианты). Выбор будет делаться динамично, в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация на поле. Подчеркиваю, мы однажды проснемся — и будем приятно удивлены. По эмоциям, – отмечает Андрей Еременко, – это будет что-то схожее с тем, что мы испытывали в прошлом году, когда шли Харьковская и Херсонская освободительные операции. Или как в начале этой недели, когда узнали о рейде российских бойцов сопротивления путинскому режиму на Белгородщине ".

Не исключен вариант развития событий, когда ведомство Шойгу запретит "вагнеровцам" покидать Бахмут

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что информационное контрнаступление уже началось и активно развивается, а военное – ожидается в ближайшее время.

"С одной стороны, есть огромный запрос от украинского общества на как можно скорейшее возвращение оккупированных территорий снова под контроль Украины. А с другой стороны, такое активное насыщение медиапространства сообщениями о скором украинском контрнаступлении активно работает против нашего противника", – отмечает эксперт.

Ведь, поясняет он, практически каждый день в новостной ленте РФ появляются сообщения о передаче Украине новых и новых видов техники, включая ракеты, танки, БМП и самолеты. А в это время на фронт с российской стороны пребывают всё более и более старые образцы техники, что не может негативно сказываться на боевом духе офицеров и солдат армии страны-агрессора.

прошло уже более 48 часов. Но за это время не появилось информации о том, разрешило ли Минобороны РФ начать вывод подразделений наемников из города. Не исключен вариант развития событий, когда ведомство Шойгу запретит "вагнеровцам" покидать город, – предполагает Иван Ступак. – И для решения этой проблемы Пригожину лично придется обратиться за содействием в Администрацию президента РФ". "По поводу ЧВК "Вагнер" в Бахмуте – возникла пауза и появился серьезный информационный вакуум. С момента оглашения Евгением Пригожиным решения о начале вывода боевиков из города на ротацию

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