Россияне не могут вывести «вагнеровцев» из Бахмута: в ISW навали причину

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Кравцев Сергей
Дальнейшие успешные контратаки украинских военных на флангах Бахмута Донецкой области могут усложнить российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК "Вагнер" регулярным войскам, убеждены аналитики Института изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Отмечается, что российские военные, говорится в отчете, утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
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В отчете говорится, что один из российских военкоров утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили подразделения ЧВК "Вагнера" отступить на расстояние до километра от позиций, которые они ранее занимали в этом районе.
Также военкоры заявляют, что украинские силы захватили высотные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои.
Кроме того, они утверждают, что украинские военные продвинулись в направлении Клещеевки и пересекли канал Северский Донец, вероятно, намереваясь окружить населенный пункт и заставить российские войска отступить в восточном направлении.
В то же время, отмечается в отчете, геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещеевки.
По предварительной оценке ISW, российским войскам может быть сложно провести замену сил "Вагнера" в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных украинских контратак.
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