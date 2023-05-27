Завтра или через неделю: Данилов заинтриговал заявлением о контрнаступлении

Украина действительно готова начать свое контрнаступление для деоккупации всех ранее захваченных противником территорий. Вот только, когда это произойдет – никто, по понятным причинам, не скажет. Это может произойти завтра, а может и через неделю. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BBC" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что Данилов не стал называть конкретные даты начала контрнаступления ВСУ, но отметил, что Украина "не имеет права на ошибку" по этому решению, поскольку это "историческая возможность", которую "мы не можем потерять".

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Секретарь СНБО заявил, что ВСУ ждут команды из Генштаба и только от наших командиров зависит, когда эта команда прозвучит. Именно командиры просчитывают, как и при каких обстоятельствах лучше всего наступать.

На вопрос, готова ли украинская армия к наступлению, секретарь СНБО ответил, что так не может стоять вопрос, потому как ВСУ всегда готовы защищать свою землю и здесь вопрос не может касаться временных рамок.

"Это (Ред. – контрнаступление) может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", — цитирует ВВС Данилова.

Также секретарь СНБО опроверг заявления некоторых спикеров о том, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей ВСУ с 24 февраля прошлого года.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинское грядущее наступление (и частично идущее контрнаступление) остается одной из топ-тем и активно обсуждается как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Не менее активно на этой неделе обсуждается рейд российских противников путинского режима в Белгородскую область, возможно, с участием американской военной техники. О чем говорят последние события российско-украинской войны и усилившиеся разговоры вокруг наступления ВСУ – в политико-информационном и не только ракурсе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



