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Залужный намекнул на начало контрнаступления (ВИДЕО)

Главнокомандующий опубликовал мощный ролик с воинами ВСУ

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал у себя в Телеграмм, а также Фейсбук мощный ролик с намеком на начало контрнаступления. На кадрах украинские защитники произносят слова о готовности возвращать свои территории и просят Господа помочь в этом деле, чтобы как можно быстрее изгнать врага с украинской земли. В конце видеоролика – призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.

Залужный намекнул на начало контрнаступления (ВИДЕО)

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Пришло время возвращать свое", — подписал ролик Валерий Залужный.


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Отметим, украинское грядущее наступление (и частично идущее контрнаступление) остается одной из топ-тем и активно обсуждается как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Не менее активно на этой неделе обсуждается рейд российских противников путинского режима в Белгородскую область, возможно, с участием американской военной техники. О чем говорят последние события российско-украинской войны и усилившиеся разговоры вокруг наступления ВСУ – в политико-информационном и не только ракурсе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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Источник: https://t.me/CinCAFU/505
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