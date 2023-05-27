Залужный намекнул на начало контрнаступления (ВИДЕО)

Как передает портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал у себя в Телеграмм, а также Фейсбук мощный ролик с намеком на начало контрнаступления. На кадрах украинские защитники произносят слова о готовности возвращать свои территории и просят Господа помочь в этом деле, чтобы как можно быстрее изгнать врага с украинской земли. В конце видеоролика – призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Пришло время возвращать свое", — подписал ролик Валерий Залужный.

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Отметим, украинское грядущее наступление (и частично идущее контрнаступление) остается одной из топ-тем и активно обсуждается как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Не менее активно на этой неделе обсуждается рейд российских противников путинского режима в Белгородскую область, возможно, с участием американской военной техники. О чем говорят последние события российско-украинской войны и усилившиеся разговоры вокруг наступления ВСУ – в политико-информационном и не только ракурсе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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