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Громкое задержание главы Верховного суда на взятке: о чем говорит прецедент

Происходящее подчеркивает, что никакие огромные зарплаты, никакие огромные пенсии не способны изменить продажную суть нашей судебной системы

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Всеволод Князев, который является главой Верховного Суда Украины с 1 декабря 2021 года, задержан на взятке в 2,7 млн долларовСоветник главы МВД Антон Геращенко сообщилчто речь идет о взятке, которая передавалась от лиц, выступающих со стороны олигарха Константина Жеваго. Дело якобы касалось того, что 19 апреля этого года ВС отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям – бывшим акционерам предприятия. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Громкое задержание главы Верховного суда на взятке: о чем говорит прецедент

Всеволод Князев. Фото: из открытых источников

Наши антикоррупционные органы показали, что неприкосновенных нет

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:


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"Жаль, что люди, которым общество дало такой кредит доверия и немаленькие зарплаты, стали взяточниками. Но, с другой стороны, – отличная работа антикоррупционных органов".

Последние, по словам Ярослава Железняка, показали, что неприкосновенных нет. И это, подчеркивает он, сигнал всем остальным чиновникам, что очередная их взятка может быстро стать фото на их диване.

Нужно менять в корне систему, судьи должны стать избираемыми не своим же советом судей, а обычными людьми

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что это дело – об организованной преступной группировке "Судьи" (с ударением на "у").

"Происходящее подчеркивает, что никакие огромные зарплаты, никакие огромные пенсии не способны изменить продажную суть нашей судебной системы, которая прогнила до дна, доверие к которой равно нулю", – отмечает эксперт.

По его мнению, единственное, что вселяет оптимизм, это новый глава НАБУ Кривоноскоторый показывает, как реально надо работать, а не то как делал воспеваемый всеми антикоррупционерами бывший глава НАБУ – Сытник.

"Я думаю, нужно менять в корне систему. Скорее всего, судьи должны стать избираемыми не своим же советом судей, а обычными людьми – голосованием, с возможностью отзыва", – резюмирует Даниил Монин.

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Источник: https://comments.ua/
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