Впервые в истории: задержан на рекордной взятке глава Верховного Суда

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Всеволод Князев. Фото: SUD.UA

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали впоследствии", – говорится в сообщении.

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Позже в СМИ появилась информация, что на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.

Князев занимает эту должность с 1 декабря 2021 года.

На ситуацию уже отреагировал Верховный Суд.

"В связи с происходящими вокруг Главы ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно", – говорится на странице Верховного Суда в Facebook.

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