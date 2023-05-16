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Впервые в истории: задержан на рекордной взятке глава Верховного Суда

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия

сегодня, 07:38 comments1259
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Автор:

Кравцев Сергей

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Впервые в истории: задержан на рекордной взятке глава Верховного Суда

Всеволод Князев. Фото: SUD.UA

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия.  Детали впоследствии", – говорится в сообщении.


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Позже в СМИ появилась информация, что на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.

Князев занимает эту должность с 1 декабря 2021 года.

На ситуацию уже отреагировал Верховный Суд.                                                                                                                                                                  

"В связи с происходящими вокруг Главы ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно", – говорится на странице Верховного Суда в Facebook.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы высказались – верят ли, что после назначения нового директора НАБУ исчезнет коррупция.

Также издание "Комментарии" сообщало – перспективы в борьбе с коррупцией: помогут ли новые решения Кабмина и назначение директора НАБУ. Во время эксклюзивного интервью нашему порталу эксперты детально проанализировали сложившуюся ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали – Путин придумал как мотивировать иностранцев воевать за Россию в войне против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0LTWZHVbVVRsiZ2KqNdbi7Ydguj89z6WoDP1GnXsaBX6gXPkDuHCQGgSY2kzgJyPQl?__cft__%5B0%5D=AZXsfx1U4a4vPYwDXC-_WNCtA6E3keWYZgn25aoYZiNnrpOiy33q7xNopyj5cHgoSJeZ77wDwuFFPToBGgZS4BsX-Sp5mTzzCUK7DsNUn1KS_QNaZluhzSa-Ztura
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Обсуждения

Andriy

сегодня, 08:59

Та визначіться накінець писаки. То викрили, чи виявили, чи зловили, чи затримали? Головне в заголовку гучну фігню, а в тексті іншу?

Александр

сегодня, 08:41

Отправить этого пидараса на фронт.... Или нет? Сейчас заболеет. Выйдет под залог. И будет под домашним арестом наслаждаться жизнью дальше. Потом через суд восстановится. Вот такой круговорот судебного говна в Украине.


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