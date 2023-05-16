Впервые в истории: задержан на рекордной взятке глава Верховного Суда

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Кравцев Сергей
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Всеволод Князев. Фото: SUD.UA
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Позже в СМИ появилась информация, что на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.
Князев занимает эту должность с 1 декабря 2021 года.
На ситуацию уже отреагировал Верховный Суд.
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Также издание "Комментарии" сообщало – перспективы в борьбе с коррупцией: помогут ли новые решения Кабмина и назначение директора НАБУ. Во время эксклюзивного интервью нашему порталу эксперты детально проанализировали сложившуюся ситуацию.
Ранее "Комментарии" писали – Путин придумал как мотивировать иностранцев воевать за Россию в войне против Украины.
Обсуждения
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Andriy
сегодня, 08:59
Та визначіться накінець писаки. То викрили, чи виявили, чи зловили, чи затримали? Головне в заголовку гучну фігню, а в тексті іншу?
Александр
сегодня, 08:41
Отправить этого пидараса на фронт.... Или нет? Сейчас заболеет. Выйдет под залог. И будет под домашним арестом наслаждаться жизнью дальше. Потом через суд восстановится. Вот такой круговорот судебного говна в Украине.