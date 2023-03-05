Перспективы в борьбе с коррупцией: помогут ли новые решения Кабмина и назначение директора НАБУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу, 4 марта, что правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. По его словам, документ открыт для предложений и дополнений. Кроме того, сегодня Комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит соответствующую кандидатуру. О чём говорят подобные заявления главы Кабмина? Почему делаются в выходной? Каковы перспективы Украины в борьбе с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Антикоррупционная программа – документ, где прописано, что именно должно сделать правительство и органы власти для достижения целей

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:

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"С момента военного положения в Украине нет выходных, особенно, для государства и государственных служащих. Поэтому в корне ошибочно говорить, что премьер-министр что-то заявил в выходной день".

Антикоррупционную программу принимает Кабмин, продолжает эксперт. Это документ, в где прописано, что именно должно сделать правительство и органы власти для достижения целей, которые установлены в антикоррупционной стратегии.

"Это обычная рутинная работа, – отмечает Сергей Быков. – Сначала принимается концепция, которая задает вектор, далее разрабатывается стратегия, которая устанавливает цели и способы достижения целей, а для поэтапного выполнения принимается программа. Обычный комплекс документов планирования, без которого невозможно спланировать никакую деятельность".

Задача – как можно быстрее определиться с новым главой НАБУ, как можно скорее в целом запустить эффективный антикоррупционный процесс

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что стратегия антикоррупционной реформы является необходимой составляющей среди пакета документов, необходимого для ускорения вступления нашего государства в ЕС.

"Мы, наверное, уже подошли к моменту, когда этот документ должен заработать, а все антикоррупционные органы иметь общее четкое видение, распределение функций и обязанностей, – отмечает эксперт. – Как и большинство вещей, которые мы делаем для ускорения евроинтеграции, темп работы в антикоррупционном направлении достаточно высокий. И мне кажется, именно с этим было связана соответствующая работа даже в выходные. Задача – как можно быстрее определиться с новым главой НАБУ, как можно скорее в целом запустить эффективный антикоррупционный процесс".

По мнению Андрея Рязанцева, важна и заявленная готовность усовершенствовать стратегию с привлечением широкого круга специалистов.

"Главное, чтобы данный документ не оказался просто красивой книжкой без реализации ее правильного содержания", – считает эксперт.

Он предполагает, что не последний фактор, который повлиял на столь пристальное внимание к данному документу и процессам, с ним связанным, это то, что в СМИ в последнее время появилось немало информации, подтверждающей, что далеко не всё в Украине хорошо в ракурсе борьбы с коррупцией.

Перспективы Украины в борьбе с коррупцией выглядят печальными

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"Прозвучавшие в субботу заявления премьер-министра свидетельствуют о его, как минимум, некомпетентности. Потому что с помпой отчитываться о принятии ключевого инструмента антикоррупционной программы на внимание!) 2021-2025 гг в то время, как прошло уже два с половиной года с момента действия данной программы – просто неприемлемо!".

По мнению эксперта, в нормальном демократическом государстве глава правительства после такого заявления, как минимум, должен был бы уйти в отставку.

"Ведь это фактически демонстрация недееспособности правительства, его неспособности вовремя принять важнейшую программу, по которой следует действовать по такому важному направлению как антикоррупционная политика. И если премьер как администратор не сумел организовать процесс своевременного принятия данной программы, он тем самым подтвердил свою некомпетентность, – поясняет Сергей Доротич. – Думаю, такие выходящие за рамки здравого смысла заявления, еще больше дискредитирующую исполнительную ветвь власти, не случайно делаются в выходной. Так люди, занятые в ту же субботу личными делами, организацией собственно выживания (среди рабочей недели на это всегда меньше времени) в коррумпированной стране, которая еще и страдает от военной агрессии соседнего государства, не обратили (или меньше обратили) на это внимание".

Перспективы Украины в борьбе с коррупцией выглядят, по мнению эксперта, печальными.

"Когда высшее руководство государства, имеющее, по сути, все рычаги управления, не реагирует (или реагирует крайне незначительно), на постоянные проявления коррупции, в том числе в сфере Минобороны, рассчитывать на что-то позитивное не приходится, — аргументирует Сергей Доротич. – Шансы на улучшение ситуации, конечно, есть всегда. Но вряд ли при нынешней власти. А вот при смене существующего режима, с помощью международных институций и внутреннего позыва патриотов, которые вернуться после нашей победы к мирной жизни, мы сможем начать строительство действительно справедливого, не коррупционного государства".

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