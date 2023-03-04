На сколько выросла средняя зарплата в 2022 году – какой ее размер

Средняя зарплата за 2022 год выросла на 6%. Государственный статистический комитет опубликовал ежеквартальные данные о средней зарплате в прошлом году.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Сообщается, что средняя месячная зарплата в 2022 году составила 14 857 грн. (в том числе в 4 -м квартале 16 477 грн). Если сравнить с 2021 годом, то наблюдается +6% номинального роста, но в реальном измерении средняя заработная плата снизилась на 12%.

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Если же говорить в долларовом эквиваленте, учитывая среднегодовую официальную ставку (32,34 гривны/доллар США), средняя зарплата снизилась до 459 долларов США. (Минус 10,5% против 2021). Падение ощутимо, но все еще выше того уровня, который был в 2020-м году.

Самая большая средняя зарплата в течение прошлого года традиционно находилась в области информационных технологий (30,9 тысяч грн), наименьшая – в почтовой и курьерской деятельности (8,6 тысячи грн).

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