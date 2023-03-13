Украинцы высказались – верят ли, что после назначения нового директора НАБУ исчезнет коррупция

6 марта Кабмин определился среди трех претендентов с новым директором НАБУ, которым стал Семен Кривонос. В частности, на назначении нового главы НАБУ настаивали западные партнеры. Теперь, отметил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина выполнила все требования ЕС, которые были прописаны партнерами после предоставления Киеву статуса кандидата. Социологи Active Group в свою очередь поинтересовались у украинцев, что думают они о назначении нового руководителя НАБУ.

Семен Кривонос. Фото: из открытых источников

Украинцам задали два вопроса. Первое – знают ли они вообще о назначении? Второе – считают ли они, что после нового назначения в Украине оживится борьба с коррупцией?

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Судя по результатам опроса, 35,5% респондентов заявили, что ничего не слышали о новом главе НАБУ. Вместе с тем 34,5% заявили, что действительно слышали о таком назначении. Еще около 30% заявили, что что-то слышали, но не уверены, что речь шла именно о новом главе НАБУ.

Что же касается второго вопроса, то подавляющее большинство, а именно 33,6% затруднились ответить на вопрос, улучшится ли борьба с коррупцией, когда во главе НАБУ оказался Семен Кривонос. Еще 26,8% украинцев заявили, что ожидают улучшения ситуации с борьбой с коррупцией. 21,4% респондентов скептически настроены и не верят, что что-то изменит в этом направлении. 12,2% заявили, что точно убеждены, что ситуация к лучшему не изменится.

Читайте на портале "Комментарии" — после назначения Семена Кривоноса директором НАБУ премьер-министр Денис Шмигаль заверил, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. А с назначением директора НАБУ мы, по словам руководителя правительства, полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Как вы оцениваете это назначение и заявления? Какие ожидания на ракурсе борьбы с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



