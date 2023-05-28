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ЧВК "Вагнер" отступают из Бахмута: известно, кто заменит вагнеровцев – ISW

Анализ Института изучения войны указывает на перемещение русских войск на востоке Украины.

сегодня, 10:05
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Автор:

Slava Kot

Институт изучения войны проанализировал сообщения последней недели и пришел к выводу, что российские войска начинают перегруппировку на востоке Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.

ЧВК "Вагнер" отступают из Бахмута: известно, кто заменит вагнеровцев – ISW

Вагнеровцы уходят из Бахмута. Фото из открытых источников


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Анализ ISW показывает, что ЧВК "Вагнер" выходят из Бахмута для перегруппировки, а их место заменят российские регулярные войска и боевики из других временно оккупированных территорий Украины.

"Наемники группы "Вагнера" отступают из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются", — говорится в отчете Институт изучения войны.

ISW указывают на заявления украинского военного руководства, которое сообщило о сокращении наступательных операций со стороны РФ, кроме того, украинские военные занимают позиции на высотах с юга и севера Бахмута. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов заверил, что вагнеровцы выходят из города для перегруппировки, а владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз повторил, что его войска покидают украинский город. Таким образом, заявления Пригожина правдивы, учитывая уменьшение наступательных действий РФ.

Институт изучения войны указывает, что военные формирования из ДНР могут быть привлечены для замены ЧВК "Вагнер" в самом Бахмуте, тогда как регулярные формирования российской армии будут перемещены на фланги города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянин, рассказывавший о военных преступлениях вагнеровцев в Украине, выразил желание вернуться в Россию.

Также "Комментарии" писал о тревожном сообщении из Пентагона о контроле над Бахмутом.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2023
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