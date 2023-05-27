В ГУР рассказали, чего удалось добиться благодаря операции в Белгородской области

В ходе операции в Белгородской области была собрана для украинской разведки полезная информация. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире проекта "Новый отсчет".

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Андрей Юсов уточнил, что вся информация не будет разглашаться по "понятным причинам".

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По словам Юсова, характеризуя часть вышеупомянутых данных, весь мир понял, что "король голый". Речь идет об истощении силового аппарата российского диктатора Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Отметим, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. С того времени новости об этой спецоперации остаются топ-темой недели. Какие выводы можно сделать на данный момент, учитывая, что Минобороны России рассказывает свою версию событий, а РДК – свою, откровенно издеваясь над путинскими чиновниками, пропагандистами и силовиками.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина действительно готова начать свое контрнаступление для деоккупации всех ранее захваченных противником территорий. Вот только, когда это произойдет – никто, по понятным причинам, не скажет. Это может произойти завтра, а может и через неделю. Об этом в интервью "BBC" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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