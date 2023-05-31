Прогноз на лето-2023: куда повернет война – чего ждать во внутриполитической жизни

В преддверии лета-2023 эксперты уже рассказали сайту "Комментарии", чего украинцам ждать на финансово-экономическом фронте. А теперь поделились предположениями и по поводу того, чего ждать в военном, внутриполитическом, внешнеполитическом смысле.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Что бы мы ни рассуждали о развитии тех или иных событий, именно ВСУ определяют политическую жизнь

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает так:

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"В последний день весны, конечно, стоит порассуждать о том, каким будет лето. Лето не в смысле погоды – пусть об этом говорят соответствующие эксперты, а о том, что оно принесет нам в политическом измерении. До полномасштабного российского вторжения лето в политическом смысле становилось мертвым, потому что традиционно оно является сезоном отпусков. Но с 24 февраля 2022 года жизнь изменилась кардинально – и к таким изменениям нам нужно привыкать на годы вперед".

По мнению Юрия Подорожнего, с точки зрения внутриполитической жизни в политике и дальше все будет подчиняться военному положению.

"Хотя, по-моему, власть именно этим летом примет окончательное решение – что делать с очередными президентскими и парламентскими выборами, которые по графику должны состояться в 2024 году. Казалось бы, есть очевидные вещи. Идет война, а выборы – политический театр. И сейчас не до политического шапито, считают одни. Другие, тоже правильно, напоминают, что мы воюем за свободу и демократию – и не произойдет ничего катастрофического в том, что может измениться фамилия президента в должности или общество выдаст мандат доверия действующему. И если президент является верховным главнокомандующим и его смена несет в себе определенные риски, то представительный орган однозначно нужно переизбирать, потому что риски не переизбрания депутатов Верховной Рады больше, чем проведение выборов в условиях военного положения", – считает эксперт.

Весной, продолжает он, президент как-то уже говорил о сроках окончания войны. И даже аккуратно и не прямо звучал конец 2023 года.

"Не знаю, будет ли победа в декабре 2023 года, но переводя это высказывание с политического на привычное, президент говорит о том, в том числе, что в 2024 году выборы будут. Хотя то, что заявление было осторожным, говорит о том, что окончательное решение не принято", – отмечает Юрий Подорожний.

По его словам, рассматриваются разные варианты развития событий.

Первый – закончится война, будет отменено военное положение, и власть немедленно приступит к подготовке достаточно сложных политических актов. Этот вариант идеален.

Второй это – война не закончится, и власти примут решение, что выборов не будет, пока не будет оснований отменить военное положение, прямо запрещающее их проведение. И этот вариант наиболее соответствует букве закона.

"Выгоден ли он власти? И да, и нет, – считает политтехнолог. – Потому что власти нужно доверие, подтвержденное выборами, а их непроведение означает уменьшение доверия, даже, если власть святая".

Третий вариант – гибридный. Война идет, а выборы проводятся, например, с отменой военного положения в некоторых областях и введением электронного голосования.

"Кстати, технически власти уже готовы их внедрять. Таким образом, новое для Украины голосование нивелирует опасность проведения выборов и позволяет проголосовать гражданам, находящимся за границей или внутренне перемещенным. Однако здесь возникает острый, по-моему, вопрос, – признался Юрий Подорожний. – Что делать со значительным количеством граждан, имеющих избирательное право, но сейчас находящихся не на территории Украины (или на временно оккупированной)? Политически этот вопрос решается простым законом, запрещающим голосовать, если система выборов будет идентифицировать гражданина Украины, находящегося на территории агрессора. Но что тогда делать с гражданами — жителями оккупированного Мелитополя или Мариуполя?".

Поэтому, продолжает эксперт, именно это лето может стать периодом, когда решение по этому вопросу будет принято, если не окончательно, то кардинально.

"Но, что бы мы ни рассуждали о развитии тех или иных событий, именно ВСУ определяют политическую жизнь. Как внутреннюю, так и внешнюю. Именно от успехов ВСУ зависит, какой формат выборов победит", – уверен Юрий Подорожний.

Он также напоминает об июльском саммите НАТО в Вильнюсе, который может стать главным событием этого лета, а возможно даже года.

"Похоже на то, что там примут ошибочное решение – и не дадут Украине реальную перспективу членства. Как ни странно, по этому больше проигрывает именно Запад. Там считают, что нечленство может оказаться достаточной базой для установления мира в Украине. То есть, нам предоставят какие-то гарантии безопасности, но не членство. Что после этого будет с нами? Обидно, дороже для нас, но не катастрофически, потому что дважды одно и то же событие не может быть катастрофическим. Мы сейчас переживаем последствия Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года. Именно тогда Путин после Мюнхенской речи 2007 получил первую победу стратегического характера. Нам не предоставили ПДЧ в НАТО. К сожалению, Запад не оценил в достаточной степени риска. Хотя, думаю, тогда об Украине как единице никто серьезно и не размышлял", – подчеркивает эксперт.

Кто бы мог представить, продолжает он, что Украина будет вооружаться современными образцами вооружений 50 стран Запада, а российские пропагандисты будут пылать от якобы заявления американского сенатора Линси Грэма о смерти россиян как наиболее удачной инвестиции США.

"Хорошо, что коллективный Запад сегодня не считает, что "мир – это прекращение войны" (т.е. поражение Украины в результате потери территорий). С сегодняшней точки зрения это очевидно. Но никто не говорит, что позиция "мир – это окончательное освобождение Украины" уже стала позицией Запада. Надо отдать должное нашему политическому руководству, последовательно отстаивающему эту позицию. Но так сложились и политические звезды – и нам, можно сказать, повезло, что наши интересы совпали с интересами главных игроков на Западе", – отмечает Юрий Подорожний.

Он уверен, что Запад проиграет от неуступления Украины в НАТО, потому что глобально это отказ союзнику, воюющему за западные ценности, быть частью этих ценностей.

"Я вообще не говорю здесь о политическом или военном аспекте. Эти вопросы можно закрыть и без НАТО (это только цена вопроса), – объясняет эксперт. – Но я оптимист настолько, что не исключаю украинского чуда на Вильнюсском саммите".

С этого лета в военной сфере ждем украинское контрнаступление, российское контр-контрнаступление

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что лето 2023 начнется в Украине под знаком большого ожидания. Большого ожидания ответа на вопрос – что будет дальше?

"Все прекрасно понимают, что Украина уже не может не идти в наступление. Ведь позиционная война, затягивание ее вообще будут играть не на руку нашей стране. Если бы нас не убеждали, что экономика России гибнет, что санкции работают, по сути, РФ с ее мобилизационным, технологическим, финансовым ресурсом может еще долго вести эту войну. В то время как продолжение войны будет довольно негативно влиять на моральный дух украинцев. Ведь тот эмоциональный пыл, который был во время противостояния большому вторжению в прошлом году, уже немного растратился", – отмечает политолог.

Большинство украинцев, объясняет он, согласно опросу, не примут перемирие, которое фактически закрепит то положение, которое есть сейчас.

"Все хотят освобождения территорий. В то же время, немногие из тех, кто так размышляет, готовы идти в армию. Это тоже большой парадокс. И это понимают в нашем военно-политическом руководстве", – подчеркивает Николай Мельник.

Исходя из того, успешным или нет будет летнее контрнаступление ВСУ, будет формироваться и дальнейшая поддержка Украины, уверен он.

"Если наши западные партнеры увидят, что украинцы научились эффективно использовать оружие, которое они нам предоставляют, такая поддержка усилится. Если украинцы не воспользуются этой возможностью, если наш генералитет не продемонстрирует мастерства, то Запад начнет просить Украину идти на переговоры, на перемирие", – прогнозирует Николай Мельник.

Поэтому, продолжает он, с этого лета в военной сфере ждем украинского контрнаступления, российского контр-контрнаступления. На встречные бои. Лето в этом смысле будет очень жарким, предупреждает эксперт.

"В то же время верховный главнокомандующий, судя по всему, уже утвердил стратегию по созданию асимметричных угроз для РФ. Таких как удары дронов (Москва уже их встречала), как рейды русских воинов-антипутинцев в Брянскую, Белгородскую и другие пограничные области. Создание очагов, куда Кремлю нужно будет оттягивать силы. При этом Украина официально не вовлекается в это как сторона конфликта, – напоминает Николай Мельник. – Что касается другого: партнеры продолжат помогать нам финансово (а мы – увеличивать внешний и внутренний долги), а в политической жизни власти Зеленского продолжат консервироваться (что в дальнейшем может стать большой угрозой для украинской демократии)".

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