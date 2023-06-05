У Шойгу заявили о начале большого контрнаступления ВСУ

Утром в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", задействовав сразу 8 батальонов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Спикер российского Минобороны Игорь Конашенков. Фото: из открытых источников

Спикер российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Генштаб ВСУ дал команду атаковать подразделениям, которые ранее считались стратегическими резервами, задействовав две бригады – шесть механизированных и два танковых батальона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", – утверждает Конашенков.

В стране-агрессоре отчитываются, что якобы российские оккупанты свои позиции не покинули и сумели ликвидировать сотни военных ВСУ, а также уничтожить десятки танков, БМП и боевых бронемашин.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби уверяет, что Штаты удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. При этом уточнил, что не знает, сколько времени это займет – и какую цену мы заплатим. И акцентировал, что Украине нужны дополнительные системы Patriot (за которыми активно охотятся россияне) – для защиты как гражданских, так и военных на передовой. Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже открыто играет на стороне России, заявляя о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. О чем говорит очередной информационный шквал вокруг грядущих наступательных операций Украины? Что важно понимать тут и нам, и нашим партнерам, и нашим врагам – явным и не особо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



