О чем говорят новые заявления о контрнаступлении – какие сигналы подает Запад

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби уверяет, что Штаты удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. При этом уточнил, что не знает, сколько времени это займет – и какую цену мы заплатим. И акцентировал, что Украине нужны дополнительные системы Patriot (за которыми активно охотятся россияне) – для защиты как гражданских, так и военных на передовой. Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже открыто играет на стороне России, заявляя о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. О чем говорит очередной информационный шквал вокруг грядущих наступательных операций Украины? Что важно понимать тут и нам, и нашим партнерам, и нашим врагам – явным и не особо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Наверняка, появились новые реалии, требующие коррекции планов наступления

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что традиционная информационная тактика американцев перед развертыванием любых боевых действий – умаление потенциала.

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"И здесь украинских политиков и военачальников можно разве что заподозрить в копировании американского подхода к делу, – подчеркивает эксперт. – Адмирал Кирби очевидно говорит о том, что США выполнили украинскую заявку еще несколько месяцев назад. А теперь, наверняка, появились новые реалии, требующие коррекции планов наступления. Не исключено – еще и дополнительной техники, не только боевой, но и преимущественно инженерной".

К тому же, отмечает Владимир Цыбулько, может быть, что та техника ПВО, которая должна была бы заместить авиацию, по состоянию на сегодняшний день действительно недостаточна.

Мы будем возвращать все свои территории в международно признанных границах 1991 года

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"Нет сомнений, что наступление – неизбежно. Просто все, кто в нем примет участие, кто его планирует, продолжают готовиться. И те переговоры, о которых говорит Венгрия, Китай и прочие третьи страны, точно не состоятся до наших наступательных операций. Лишь после того, как мы дадим полноценных "люлей" на одном из направлений (или нескольких). Причем таких "люлей", чтобы русские сами захотели договариваться, но без ультиматумов и нереальных "хотелок", как они привыкли".

История, когда мы могли отказаться от Крыма в процессе каких-то договоренностей, могла во что-то вылиться до 24 февраля 2022 года, считает Муса Магомедов. Теперь сценарий однозначный – мы будем возвращать все свои территории в международно признанных границах 1991 года.

"А без эффективного наступления, без "перемалывания" российской армии, что приведет и к "перемалыванию" путинского режима это невозможно", – констатирует нардеп.

Скорее всего контрнаступление будет более длительное действие

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что шквал заявлений вокруг украинского контрнаступления, действительно, невероятный.

"В том числе, когда США уверяют, что предоставили нам всё необходимое для продвижения вперед, а мы – что нам нужно больше. Я уж не говорю о более чем странных заявлениях Венгрии. Всё это говорит о том, что контрнаступление, по сути, превратилось в медийную тему. И у нас, и на Западе это активно обсуждается. При этом, похоже, что война может закончиться некими переговорами только по результатам этого наступления", – отмечает политолог.

Но надо понимать, продолжает он, что таких наступлений может понадобиться несколько, чтобы освободить все территории.

"Со стороны украинского руководства потому и звучат осторожные заявления в стиле "мы готовы, но оружия (авиации, средств ПВО) нам точно надо больше, чтобы жертв среди украинцев было меньше". Есть понимание, что наступательная (контрнаступательная) операция – это не некий одномоментный акт, который за условные несколько недель может привести к деоккупации всех территорий. Скорее это будет более длительное действие. И, если сейчас создать чрезмерное ожидание, оно может не оправдаться", – поясняет Алексей Якубин.

А на Западе, подчеркивает он, есть настроения (пусть и не столь радикальные, как продуцирует венгерское руководство) в стиле – пусть Украина попробует свои силы в контрнаступлении, а если не сможет освободить все территории, придется всё же переходить к переговорному формату.

"Думаю, в Киеве как раз и опасаются, что потом некоторые западные политики начнут использовать именно такую риторику", – констатирует эксперт.

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