О чем говорят новые заявления о контрнаступлении – какие сигналы подает Запад

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Кравцев Сергей
Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби уверяет, что Штаты удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. При этом уточнил, что не знает, сколько времени это займет – и какую цену мы заплатим. И акцентировал, что Украине нужны дополнительные системы Patriot (за которыми активно охотятся россияне) – для защиты как гражданских, так и военных на передовой. Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже открыто играет на стороне России, заявляя о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. О чем говорит очередной информационный шквал вокруг грядущих наступательных операций Украины? Что важно понимать тут и нам, и нашим партнерам, и нашим врагам – явным и не особо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что традиционная информационная тактика американцев перед развертыванием любых боевых действий – умаление потенциала.
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К тому же, отмечает Владимир Цыбулько, может быть, что та техника ПВО, которая должна была бы заместить авиацию, по состоянию на сегодняшний день действительно недостаточна.
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:
История, когда мы могли отказаться от Крыма в процессе каких-то договоренностей, могла во что-то вылиться до 24 февраля 2022 года, считает Муса Магомедов. Теперь сценарий однозначный – мы будем возвращать все свои территории в международно признанных границах 1991 года.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что шквал заявлений вокруг украинского контрнаступления, действительно, невероятный.
Но надо понимать, продолжает он, что таких наступлений может понадобиться несколько, чтобы освободить все территории.
А на Западе, подчеркивает он, есть настроения (пусть и не столь радикальные, как продуцирует венгерское руководство) в стиле – пусть Украина попробует свои силы в контрнаступлении, а если не сможет освободить все территории, придется всё же переходить к переговорному формату.
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