Необходимо не допустить контрнаступления ВСУ: Орбан ошарашил новым заявлением

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за прекращение огня и мирные переговоры Украины и России уже сейчас, чтобы не допустить контрнаступления украинской армии. Об этом венгерский премьер заявил в пятничном интервью государственному радио, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Telex".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан высказал мнение, контрнаступление ВСУ, которое уже давно анонсируется, это, конечно же "делом украинцев". Но, подчеркнул премьер, как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он "прекрасно знает", что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем тот, кто обороняется.

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"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню", – заявил Виктор Орбан.

По его мнению, весь цивилизованный мир должен приложить усилия, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ. Лучшим выходом из сложившейся ситуации стало бы начало мирных переговоров. К этому, считает Орбан, нужно всеми силами подтолкнуть Украину и Россию.

Кроме того, Орбан пожаловался, что он чуть ли не единственный политик в Европейском Союзе, который постоянно говорит о мире и призывает Украину и Россию уже сейчас начать мирные переговоры, не допустив еще больших потерь с обеих сторон.

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