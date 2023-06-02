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Необходимо не допустить контрнаступления ВСУ: Орбан ошарашил новым заявлением

Виктор Орбан пугает Украину потерями во время контрнаступления

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за прекращение огня и мирные переговоры Украины и России уже сейчас, чтобы не допустить контрнаступления украинской армии. Об этом венгерский премьер заявил в пятничном интервью государственному радио, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Telex".

Необходимо не допустить контрнаступления ВСУ: Орбан ошарашил новым заявлением

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан высказал мнение, контрнаступление ВСУ, которое уже давно анонсируется, это, конечно же "делом украинцев". Но, подчеркнул премьер, как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он "прекрасно знает", что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем тот, кто обороняется. 


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"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню", – заявил Виктор Орбан.

По его мнению, весь цивилизованный мир должен приложить усилия, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ. Лучшим выходом из сложившейся ситуации стало бы начало мирных переговоров. К этому, считает Орбан, нужно всеми силами подтолкнуть Украину и Россию.

Кроме того, Орбан пожаловался, что он чуть ли не единственный политик в Европейском Союзе, который постоянно говорит о мире и призывает Украину и Россию уже сейчас начать мирные переговоры, не допустив еще больших потерь с обеих сторон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия опять мутит европейскую воду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз, сравнивая нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Ранее орбановские высказывания о необходимости прекратить поддержку Украины в войне против России вызвали одобрение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, занимающегося сейчас пост замглавы Совбеза и удивляющего мир истериками в своем Телеграмм-канале. Почему венгерские власти ведут себя именно так? Как их поставить на место? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://telex.hu/
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Обсуждения

Сергій

сегодня, 10:40

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за припинення вогню та мирні переговори: Запропонувати цьому єдиному політику у Європейському Союзі, який постійно говорить про мир та закликає Україну та Росію вже зараз розпочати мирні переговори, не допустивши ще більших втрат з обох боків, за втрату суверенних територій України, погодити передачу територій Угорщини аналогічній по площі у склад України. Так буде справедливо.

Ігор

сегодня, 10:31

Взагалі, наші втрати 1 до 10 - ціна дуже прийнятна. Та і до чого хвилювання, якщо вже контрбліцкриг добігає кінця. Ми вже перемогли, зараз монтується великий відосик Великого контркорумпованого контрбрехуна Всесвіту.


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