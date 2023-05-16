Почему Венгрия продолжает разрушать единство внутри ЕС – кто может поставить на место Орбана

Венгрия опять мутит европейскую воду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз, сравнивая нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Ранее орбановские высказывания о необходимости прекратить поддержку Украины в войне против России вызвали одобрение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, занимающегося сейчас пост замглавы Совбеза и удивляющего мир истериками в своем Телеграмм-канале. Почему венгерские власти ведут себя именно так? Как их поставить на место? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Без привлечения спецслужб экономической разведки ЕС или США, без действий разведсообществ тут не обойтись

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пророссийская позиция руководства Венгрии сформировалась не вчера. Близость точек зрения Орбана и Путина на те или иные политические процессы порой неимоверно удивляет. Создается впечатление, что это Венгрия находится в составе ОДКБ, а не, к примеру, Казахстан".

Политика – это концентрированная экономика, напоминает эксперт. По его мнению, чобы понять причину и мотивы такого поведения Венгрии, равно как то, как на это повлиять, следует проанализировать, что происходит в экономике этой страны. Фактически не способной выжить самостоятельно. Плюс – проанализировать связи нынешнего венгерского руководства с Москвой.

"Думаю, что без привлечения спецслужб экономической разведки ЕС или США (учитывая, что Венгрия является еще и членом НАТО), без действий разведсообществ тут не обойтись. Пока не будут вскрыты личные мотивы Орбана и Ко во всём происходящим, вряд получится как-то повлиять на позицию официального Будапешта, – считает Сергей Магера. – Не раз высказывались мнения о большой коррупции (на самом высоком уровне) при строительстве в Венгрии АЭС (началась еще при СССР, продолжается РФ). Возможно, именно из-за тотальной зависимости от Кремля, Орбан поднимает ставки, критикуя уже не Украину, а ЕС. Практически ретранслируя меседжи кремлевской пропаганды о том, что ЕС – якобы искусственно образование, что он обязательно развалится".

Орбану важно иметь экономические отношения с китайскими и российскими властями, которые не спрашивают, куда и как тратятся деньги

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Орбан выглядит ничтожно со своими заявлениями. Напоминает элитную проститутку. Пытается даже не столько подмазаться к РФ (хоть, понятно, что та использует его высказывания в своих пропагандистских целях), сколько – надавить на ЕС. Для торгов с ним. Поскольку руководство Евросоюза всё чаще использует против распоясавшихся венгерских властей кнут, а не пряник, как было ранее".

Такое поведение официального Будапешта вызывает нескрываемое раздражение у многих стран, входящих в ЕС, отмечает эксперт. Особенно у стран восточной и юго-восточной Европы, помнящих "прелести" жизни в соцлагере. Отсюда, акцентирует Игорь Петренко, жесткие заявления того же главы румынского МИД о том, что, если Венгрии так некомфортно в Евросоюзе, она может его покинуть.

"Следует также понимать, что антизападная риторика Орбана, его критика либерал-демократов имеет определенную поддержку в венгерском обществе, которое, как и российское, страдает фантомными болями по имперскому прошлому. По потерянным после Первой мировой войны территориям. По тому, что многие венгры живут с тех пор в других странах. Как следствие – Орбан и ему подобные ищут некую "фишечку", которая будет показывать их особенность, некую исключительность, "особое мнение". В то же время, подавляющее большинство венгров, на самом деле, против выхода из ЕС, поскольку понимают, что экономически им очень выгодно оставаться его членом. И если Орбан будет продолжать в том же духе, а ЕС станет сильнее закручивать гайки, вряд ли это найдет понимание у электората", – считает эксперт.

Он также обращает внимание, что Орбан пытается находить новые источники финансирования, поддержки – среди недемократических стран. Прежде всего, в РФ и Китае.

"Для того, чтобы реализовывать ту систему власти, в которой ему комфортно, необходим контроль над медиа, некие "плюшки" элитам, возможность зарабатывать так, чтобы имелась "черная касса". С ЕС такие номера не проходят. Поэтому Орбану так важно иметь экономические отношения с китайскими и российскими властями, которые не спрашивают, куда и как тратятся деньги, необходимые для выживания орбановского режима", – акцентирует Игорь Петренко.

Но если ранее этот шантаж как-то работал, и ЕС пытался, скажем так, задобрить Венгрию, то сейчас официальный Будапешт получает отлуп в виде снижения финансирования.

Но когда речь идет о принятии окончательно решения, Будапешт, как правило, идет на попятную. Не становится, как та же Турция, заблокировавшая движение Швеции в НАТО, в жесткую позицию. Присоединяясь в итоге к общему мнению. Это, опять же, показывает слабость Орбана. Отсутствие у него принципов, которые он готов отстаивать. Отсутствие позиции как таковой. Фактически, у венгерского премьера – кризис жанра. Та политическая риторика, в которой ему комфортно, уже не работает на уровне ЕС и пробуксовывает даже внутри самой Венгрии". "К тому же, – продолжает эксперт, – все эти "закидоны" Орбана не воспринимаются серьезно. По принципу: собака лает – караван идет. Венгерский премьер разбрасывается громкими заявлениями, периодически блокирует те или иные инициативы (что уже стало поводом для возможно пересмотра механизма принятия решений в ЕС – не обязательно единогласно).

Читайте также на портале "Комментарии" — жить осталось не так уж и много: Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина.



