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Жить осталось не так уж и много: Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина

Глава ГУР Минобороны допускает, что Путина могут убить, ради смены режима

сегодня, 13:48
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Автор:

Кравцев Сергей

У президента России Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью блогеру Сергею Иванову сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Жить осталось не так уж и много: Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главный разведчики страны высказал надежду, что российскому диктатору недолго осталось жить.


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"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — отметил Кирилл Буданов.

Глава ГУР Минобороны также добавил, что основатель и финансист российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может одержать победу во внутреннем противостоянии в России. Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" и установить в России новый режим. В свое время так был убит российский император Павел I, которого забили золотой табакеркой.

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Источник: https://www.instagram.com/stories/applecrysis_ua/3103848604078308309/
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