Жить осталось не так уж и много: Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина

У президента России Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью блогеру Сергею Иванову сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главный разведчики страны высказал надежду, что российскому диктатору недолго осталось жить.

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"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — отметил Кирилл Буданов.

Глава ГУР Минобороны также добавил, что основатель и финансист российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может одержать победу во внутреннем противостоянии в России. Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" и установить в России новый режим. В свое время так был убит российский император Павел I, которого забили золотой табакеркой.

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