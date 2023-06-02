Почему россияне охотятся на Patriot – могут ли у них закончится ракеты

Россия участила ракетные и дроновые удары по украинским городам не столько, ради того, чтобы заставить политическое руководство страны согласиться на мирные переговоры на условиях Кремля, сколько для того, чтобы истощить украинскую ПВО. В этом мнении сходят многие военные обозреватели. Действительно ли РФ ведет войну против нашей ПВО? Если ли надежда, что агрессор исчерпает запасы ракет до минимума и удары прекратятся или станут очень редкими? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Наши союзники четко понимают, что происходит, зачем Путину и россиянам таки массированные атаки

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью "ТСН" заявил, что противник действительно хочет, чтобы Украина исчерпала все свои запасы ракет для ПВО.

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"Представьте, если у нас системы ПВО нет, то есть у нас есть С-300, которые уже заканчиваются, у нас есть недостающие "Буки". И что происходит, когда такие массированные атаки идут "Шахедами" и всем арсеналам ракет, то реально полетит и по военным объектам, и по важным объектам логистики, и по гражданским объектам, потому что россияне, я уверен, будут проводить просто терроризирование населения украинцев, и поэтому действительно задача истощения есть", — заявил Самусь.

По его словам, радует, что партнеры Украины понимают логику Москвы и именно поэтому спешат увеличивать поставки ракет. Без систем ПВО и ПРО, без постоянного потока ракет к ним нам было бы не то, что очень тяжело, но даже невозможно продолжать эту войну. Союзники Украины помогают Киеву иметь щит против российских ударов.

Михаил Самусь добавил, поэтому действительно оккупанты хотят истощить и хотят уничтожить системы "Патриот", которые действительно создают ситуацию, когда разрекламированные Путиным "Кинжалы" и "Искандеры" не могут пробить оборону ВСУ.

Сейчас ракет у России гораздо меньше, чем было по состоянию на 23 февраля 2022 года

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram высказал мнение, что сейчас уже стоит признать – санкции не сработали, россияне снова наладили производство, поэтому ракеты у оккупантов не закончатся никогда.

Коваленко обратил внимание, что с 9 марта по 28 апреля Россия не осуществляла массированных ракетных ударов по Украине. Он предполагает, что за это время враг накапливал БК.

По подсчетам эксперта, россияне, за указанный выше период, могли накопить от 100 до 250 ракет. За период с 28 апреля по 29 мая – от 60 до 150 ракет разной номенклатуры.

"На сегодняшний день оккупанты применили 198 ракет. Накопленный потенциал с 9 марта по состоянию на 29 мая у них могу быть максимум 350 ракет. Но, я больше склоняюсь к среднему показателю накопления — 250-270 ракет. При этом, учитываем присутствие ракет не тылового применения", – считает эксперт.

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