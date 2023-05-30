В ВСУ намекнули, что атака беспилотников на Москву – это только начало проблем для путинского режима

У России будет все больше препятствий для путинского режима. И атака дронов на Москву, а также Московскую область является одной из таких внутренних проблем страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

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"Читал, видел, обрадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло на России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше", — заявил Юрий Игнат.

По его мнению, серьезные проблемы для российской верхушки еще впереди. В частности, отметил Юрий Игнат, не стоит забывать о "Легионе свободы России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть преступный режим Путина, чтобы Россия стала свободным государством.

Юрий Игнат рассказал, что легион Республики Ичкерия уже набирает обороты. Игнат надеется, что и остальные территории, входящие в Россию, тоже восстанут против этой тирании.

"Ну, а жителям Рублевки нужно какие-то решения принимать, как им дальше жить в такой стране", — добавил он.

Отметим, утро в Москве 30 мая началось со взрывов, сообщалось о массовой атаке беспилотников на город.

В свою очередь, в Офисе президента заявили, что российские дроны хотят вернуться к своим создателям. Именно этим можно объяснить массированную атаку беспилотников 30 мая на Москву. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Breakfast Show".

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