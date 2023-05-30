Столицу РФ атаковали дроны: москвичи такого не ожидали

Утром в Москве 30 мая началось со взрывов, сообщают об атаке беспилотников на город. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на мэра Москвы Собянина.

Дрон

Как заявил Собянин о сегодняшней атаке дронов, сегодня рано утром в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения".

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"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — сказал мэр Москвы.

В сети сразу же начали появляться видео, на которых видно, как в разных районах столицы РФ появляются дроны. Судя из панических комментариев к видео, москвичи явно не ожидали такого.

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