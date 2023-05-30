У Зеленского оригинально прокомментировали атаку дронов на Москву

В Офисе президента заявили, что российские дроны хотят вернуться к своим создателям. Именно этим можно объяснить массированную атаку беспилотников 30 мая на Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Breakfast Show".

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?", — заявил Подоляк.

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При этом советник главы ОП подчеркнул, что люди, которые находятся в Москве и которые развязали полномасштабную войну против Украины наивно думают, что можно будет повторить то, что им удалось провернуть в 2014-м году, когда можно будет весь мир ставить на колени, диктовать свои условия. На самом деле ничего такого уже не повторится, уступок со стороны Украины больше не будет.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия должна ответить за развязанную войну, а виновные должны понести наказание.

Напомним, сегодня утром столицу РФ атаковали дроны. Судя по реакции москвичей, громких взрывов в самой Москве они не ожидали. Некоторые из очевидцев возмутились, что не могут чувствовать себя в безопасности в самом защищенном городе России.

Читайте также на портале "Комментарии" — на призыв президента Украины Владимира Зеленского к народу Ирана не становиться соучастникам кровавой российской войны, не поставлять в РФ иранские дроны-камикадзе Shahed и прочие виды вооружений, появилась реакция официального Тегерана. Представитель иранского МИД Насер Канаани цинично назвал обвинения в адрес его страны лживыми, подчеркнув, что это "соответствует антииранской пропаганде и медиа-войне", якобы направленной на привлечение в Украину "как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран". Между тем, в материале телеканала CNN сообщается, что дроны и другие виды оружия постоянно поставляются Тегераном в РФ по Каспийскому морю. Как можно (и можно ли) остановить ирано-российское военное сотрудничество? Какие страны способны помочь в этом? Какие "черные лебеди" (внезапные, непредсказуемые события) могут оборвать связь Тегерана и Москвы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



