Как остановить ирано-российское сотрудничество – что нужно сделать Украине и Западу

На призыв президента Украины Владимира Зеленского к народу Ирана не становиться соучастникам кровавой российской войны, не поставлять в РФ иранские дроны-камикадзе Shahed и прочие виды вооружений, появилась реакция официального Тегерана. Представитель иранского МИД Насер Канаани цинично назвал обвинения в адрес его страны лживыми, подчеркнув, что это "соответствует антииранской пропаганде и медиа-войне", якобы направленной на привлечение в Украину "как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран". Между тем, в материале телеканала CNN сообщается, что дроны и другие виды оружия постоянно поставляются Тегераном в РФ по Каспийскому морю. Как можно (и можно ли) остановить ирано-российское военное сотрудничество? Какие страны способны помочь в этом? Какие "черные лебеди" (внезапные, непредсказуемые события) могут оборвать связь Тегерана и Москвы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Наша проблема в том, что Украина не является влиятельной страной в ближневосточном регионе, чтобы что-то предлагать

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что остановить ирано-российское военное сотрудничество можно. И тут, отмечает он, есть несколько вариантов.

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Первый – если между РФ и Ираном резко ухудшатся отношения, вспыхнет конфликт. Пока предпосылок к этому нет, акцентирует эксперт. Потому и вариант этот маловероятен.

Второй — если Иран полностью будет поглощен внутренними проблемами таких масштабов, что ему станет не до экспорта вооружений.

"Это должно быть что-то уровня гражданской войны, внутренних конфликтов, некого масштабнейшего политического кризиса. Нечто подобное мы видели осенью прошлого года, когда проходили массовые антиправительственные выступления. Но они не вылились во что-то более серьезное, – поясняет Илия Куса. – Да, Иран сейчас переживает сложный период. Имеется вялотекущий политический кризис. Но он не несет угрозы целостности государства, что может привести к прекращению сотрудничества со многими, не только с Россией".

Третий сценарий – это, если Иран войдет в договоренности с Западными странами.

"К примеру, пакетные договоренности по региональной безопасности, по ядерной программе. В рамках которых Тегеран возьмет на себя обязательство не поставлять оружие РФ, либо серьезно ограничить военно-техническое сотрудничество с Москвой, – уточняет эксперт. – Это возможный вариант. Но его скорая реализация не просматривается. Переговоры между Ираном и Западом идут, однако, очень медленно, сложно, при посредниках. И видно, что в тех же США нет политической воли договариваться с Ираном. Вопрос "токсичный", чувствительный для Администрации Байдена. Особенно по мере приближения президентских выборов (ноябрь 2024-го)".

Илия Куса отмечает, что как-то повлиять на Иран могут США, ЕС, Китай (последний в экономической плоскости имеет серьезное влияние, меньше — в военно-политической). Сейчас на Иран также влияют региональные процессы на Ближнем Востоке.

"После нормализации отношений с Саудовской Аравией, в Тегеране стали более чувствительны к сигналам из арабских стран, – обращает внимание эксперт. – Если бы имелась возможность в эту региональную стабилизацию пакетом "зашить" вопрос отказа Ирана от чрезмерного сближения с Россией, это был бы хороший вариант. Но пока я не вижу, как можно увязать этот наш интерес к региональной повестке на Ближнем Востоке. Там у Украины, к сожалению, слабые позиции".

Есть еще один момент, по мнению Илии Кусы, связанный с внутриполитическими процессами в Иране.

"Там достаточно конкурентная политическая система. Много элитных групп, которые между собой соперничают за влияние и власть. И не все элиты выступают за сближение с Россией. Если в Иране в результате внутренней борьбы победит та часть политикума (в основном — представители либерально-умеренного лагеря, а также умеренно-консервативного), то это могло бы привести к ограничению военного сотрудничества между Тегераном и Москвой", – рассуждает эксперт.

По его мнению, надеется на каких-то "черных лебедей" — это инфантильная позиция. Они на то и "черные лебеди", что внезапно возникают, поясняет Илия Куса.

"Наша проблема в том, – отмечает он, – что Украина не является влиятельной страной в ближневосточном регионе, чтобы что-то предлагать. Более того — мы не хотим ничего предлагать. Не ведем переговоры с нынешней иранской властью (по понятным причинам), фактически разрывая отношения. Мы занимаем позицию, солидарную с позицией стран Запада, где считают, что давление на Иран — наиболее приемлемая модель принуждения его к каким-то уступкам".

Чтобы избавить Иран возможности поставлять те же Shahed в Россию, следует уничтожить соответствующие производственные мощности

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:

принесшие уже огромный вред нашей стране. Потому Украина должна разорвать дипломатические отношения с Ираном. И ввести против него полноценные широкомасштабные санкции (сегодня Верховная Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет – Ред.), предусматривающие запрет поставок туда любой украинской продукции, включая сельскохозяйственную. Следует прекратить любые торгово-экономические отношения с Ираном. Широкомасштабные санкции должно ввести и всё мировое сообщество. Равно как – прекратить дипломатические отношения с официальным Тегераном. И Украина должна добиваться этого хотя бы от своих партнеров". "Иран – это откровенное государство-спонсор терроризма, помогающее России вести войну против Украины. Единственная держава, поставляющая РФ в таких объемах те же дроны

Чтобы избавить Иран возможности поставлять те же Shahed в Россию, следует уничтожить соответствующие производственные мощности, уверен эксперт.

"Речь о заводах, на которых эти дроны изготавливаются, – уточняет он. – Из открытых источников известно, что Израиль уже пытался это сделать. Но, судя по всему, эти попытки не были полноценно успешными. Следовательно, нужно продолжать. И с коалицией государств, которые поддерживают Украину, разработать такую специальную операцию, которая позволила бы окончательно уничтожить иранские военные заводы".

Еще вариант – как-то перекрыть Каспийского море. Но у Украины для этого на данный момент нет необходимых мощностей, отмечает Вадим Трюхан.

"Мы в этом вопросе полностью зависим от доброй воли наших партнеров, де-факто — союзников. В первую очередь США, – поясняет эксперт. – Пока же следует быть готовыми отбивать новые и новые атаки ирано-российских БПЛА. Постоянно укреплять свою систему ПВО, активно работая с партнерами в данном направлении. Параллельно ища способ прекращения как производства иранских дронов, так и их поставок в РФ. А "черным лебедем", способным быстро прекратить ирано-российское военно-техническое сотрудничество может стать свержение режима аятол в Иране. Там уже долгое время идет противостояние действующего режима с оппозицией. Но пока не ясно, чем всё закончится. Тут должен свое слово сказать иранский народ. Поэтому именно к нему и обращался президент Зеленский, а не к нынешнему режиму".

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